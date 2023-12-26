Экономический Генштаб: нужен план, как Украине выстоять в этой войне

Кроме военного, стране срочно нужен Экономический генштаб, заявляет эксперт Павел Вернивский. Скорость принятия решений, концентрация усилий на приоритетных направлениях, эффективность использования ресурсов — вот как нужно жить в условиях военного положения

Для того, чтобы выстоять в этой войне, стране крайне необходимы антикризисный план и антикризисная политика.

И эти меры должны базироваться на трех китах: скорость принятия решений, концентрация усилий на приоритетных направлениях, эффективность использования ресурсов (человеческих, материальных и финансовых).

Если говорить более конкретно:

Должен быть создан Экономический генштаб (ЭГ) Секвестр бюджетов всех уровней Принят закон об особенностях функционирования экономики в военное время, который должен наделить чрезвычайными полномочиями ЭГ. В рамках этого закона должны устанавливаться четкая ответственность и обязательства для других органов исполнительной власти в рамках экономической мобилизации. В рамках закона должны быть установлены четкие сроки для принятия Плана экономической мобилизации. В самом Плане должны быть прописаны четкие производственные показатели и выпуск продукции, согласованные с Генштабом. Также в законе должна быть прописана приоритизация усилий по направлению экономической мобилизации. В законе должны быть прописаны ограничения по срокам по обмену информацией между независимыми институтами. Если одна организация получила запрос от другой, то она обязана предоставить заключение, решение или согласование в кратчайшие сроки. Любые недоразумения должны выноситься на рассмотрение ЭГ и рассматриваться немедленно. В рамках Экономического генштаба необходимо создать структурные подразделения, которые бы занимались следующими вопросами: аналитика, планирование, организация производства, наука и R&D, подготовка трудовых ресурсов, непосредственное производство и масштабирование, снабжение и логистика, финансовые вопросы. Каждое из этих структурных подразделений занимается непосредственной координацией усилий с государственными институтами, организациями и частными компаниям.

И все эти мероприятия — это только начало для дальнейших шагов.

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