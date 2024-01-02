Чудеса от украинской ПВО: как Patriot справляются с российскими "Кинжалами"

У украинских зенитчиков есть буквально считанные секунды, чтобы среагировать на запуск гиперзвуковой ракеты "Кинжал" и обезвредить ее. И они научились делать это — то есть имеют опыт, которым не может похвастаться ни одна армия мира, пишет журналист Денис Попович.

Наши бойцы ПВО пишут историю. Их действия по отражению комбинированных ракетных атак врага с использованием как советских, так и западных ЗРК должны войти в будущие наставления по боевой работе для всех зенитчиков мира.

Можно сколь угодно насмехаться над российским ракетным комплексом "Кинжал", мол, это никакая не вундерваффе, как его пытались представить. Действительно, ничего удивительного нет в том, что ЗРК Patriot сбивает эти аэробаллистические ракеты, ведь именно в этом и заключается его предназначение.

Однако факт остается фактом: "Кинжал" — не гиперзвуковое оружие, но это ракета, которая развивает гиперзвуковую скорость.

А сколько армий мира имеют успешный опыт борьбы с такими ракетами? Только одна! Украинская. Представьте себе ситуацию. Благодаря самолету МиГ-31К, ракета запускается уже в стратосфере. То есть в отличие от классической баллистики, которая запускается с наземных ПУ, она не тратит энергию, чтобы преодолеть тропосферу, где плотность нашей атмосферы наибольшая. Таким образом, она почти сразу набирает скорость в 10 тыс. км в час, чтобы следовать к цели. Чтобы отреагировать на такую цель, взять на сопровождение и сбить ее, нужны практически секунды. Это мы умеем.

Будут ли еще такие атаки? Да, будут. И враг будет готовить нам сюрпризы. Но я уверен, что ответ на эти сюрпризы будет.

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