Срочная помощь Украине. Как Запад может сорвать ракетный террор Путина

В ближайшие недели запасы ракет у украинской ПВО могут закончиться, предупреждает политический обозреватель Питер Дикинсон в колонке для Atlantic Council. Значит, Запад должен подумать о срочной помощи — иначе украинские города станут беззащитными.

Украинцы провели большую часть новогодних праздников в бомбоубежищах, поскольку Россия отметила праздничные дни одним из крупнейших воздушных налетов за всю войну. По словам президента Украины Владимира Зеленского, Россия запустила по меньшей мере 500 ракет и беспилотников по целям на территории Украины в течение пяти дней, начиная с 29 декабря, что многие расценили как показатель намерений Кремля на ближайшие недели.

Эта новая волна крупных воздушных атак подтвердила худшие опасения многих жителей Украины, которые уже давно предполагают, что Россия накапливает запасы ракет для использования в новой кампании зимних бомбардировок. Считается, что Москва значительно увеличила внутреннее производство ракет в рамках перехода страны к экономике военного времени: по сообщениям, в настоящее время ежемесячно производится более 100 ракет большой дальности. Выступая в первый день нового года, президент России Владимир Путин пообещал "интенсифицировать" воздушную войну России против Украины.

Прошлой зимой Россия атаковала гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины, пытаясь заставить страну подчиниться. Хотя эта пятимесячная кампания бомбардировок привела к массовым отключениям электроэнергии по всей Украине, она в конечном итоге не смогла сломить украинский дух и вместо этого способствовала укреплению воли страны противостоять российскому вторжению.

Напротив, новое бомбардировочное наступление Путина, похоже, имеет более широкую направленность: цели недавних атак включают объекты военной и оборонной промышленности, а также жилые дома, больницы и торговые центры. Участившиеся нападения на мирных жителей уже привели к десяткам смертей. Это вызвало предположения, что Россия стремится подорвать моральный дух украинцев, а также ухудшить способность Украины производить оружие и боеприпасы, необходимые для поддержания военных усилий страны.

Самой ближайшей целью России может стать подавление ограниченных возможностей противовоздушной обороны Украины. Хотя Украина смогла значительно усилить свои системы ПВО с момента начала полномасштабного вторжения России почти два года назад, Киев по-прежнему сильно зависит от партнеров в пополнении запасов ракет-перехватчиков и других видов боеприпасов. Поскольку дальнейшая военная помощь США и ЕС в настоящее время находится под вопросом из-за политических препятствий, существует вполне реальная опасность того, что Украина может исчерпать свои существующие запасы боеприпасов для ПВО в ближайшие недели.

Украинская ПВО работает замечательно — но без ракет она работать не может... Фото: KONGSBERG

Последствия коллапса ПВО Украины были бы катастрофическими. Украинские силы пока превзошли все ожидания, включив в себя широкий спектр систем ПВО, предоставленных международными партнерами страны. Это позволило им сбивать в среднем от 70 до 80 процентов приближающихся дронов и ракет. Однако, если запасы боеприпасов станут критически низкими в конце января или начале февраля, высокопоставленные чиновники в Киеве могут быть вынуждены сконцентрировать ограниченные ресурсы и фактически оставить большую часть страны незащищенной. В таких обстоятельствах одна волна российских авиаударов может легко привести к тысячам жертв среди мирного населения.

Официальные лица в Киеве, похоже, хорошо осведомлены о надвигающейся угрозе и в последние месяцы активно ищут дополнительную поддержку ПВО. В декабре страна получила вторую систему Patriot из Германии, а также получила от Японии обязательство поставлять ракеты Patriot в Соединенные Штаты, что может позволить США передать Украине дополнительные ракеты. После недавней российской бомбардировки Зеленский поговорил с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Ранее Великобритания отреагировала на массированную воздушную атаку России 29 декабря, подтвердив поставку Украине еще 200 ракет ПВО.

Хотя чиновники в Киеве приветствуют эту поддержку, они также признают, что многое будет зависеть от исхода нынешнего политического тупика в Вашингтоне, где прогресс в разработке нового крупного пакета помощи Украине застопорился, поскольку внимание переключается на президентские выборы в США. Если Конгресс не сможет разблокировать многомиллиардный пакет, украинские вооруженные силы столкнутся с рядом серьезных проблем, в том числе в области противовоздушной обороны.

Между тем российские чиновники будут надеяться, что задержки и сокращения западной помощи, а также их обширные запасы ракет и беспилотников сделают украинские города все более уязвимыми для атак. Ощущение растущего доверия к власти стало ощутимым в последние недели: Путин пообещал сражаться до победы, а Министерство иностранных дел России заявило, что Украина должна быть "полностью денацифицирована и демилитаризована" (кремлевский код полной капитуляции и подчинения страны).

В конечном счете, даже резкого увеличения поставок систем ПВО и боеприпасов в Украину будет недостаточно, чтобы положить конец террористической бомбардировочной кампании России. Чтобы эффективно противостоять угрозе, исходящей от российских беспилотников и ракет, Украина должна получить собственные ракеты большой дальности, а также политический зеленый свет от своих партнеров для нанесения ударов по стартовым площадкам и связанным с ними целям на территории России. Пока западные лидеры настаивают на ограничении возможности Украины нанести ответный удар по России, украинские командиры будут вынуждены вести воздушную войну щитом, но не мечом.

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