Стая ракет. Как россияне пытались прорвать эшелонированную ПВО Украины

Related video

О ракетно-дроновом налете в ночь с 28 на 29 декабря, предварительно

Дроны-камикадзе Shahed-131/136 были запущены по Украине около 22:00 и продолжали запускаться позже, общим количеством 8 групп.

Около 2:10 был зафиксирован взлет первых бортов Ту-95МС (носителя Х-101/555) с аэродрома "Оленья". В это время продолжался налет Shahed-131/136.

Ближе к 5:00 в воздушном пространстве РФ уже присутствовали Ту-22М3 (носители Х-22/32). Одновременно по Харькову начали применять С-300.

Около 6:00 были осуществлены пуски крылатых ракет Х-101/555 с Ту-95МС в районе Энгельса.

Около 7:00 с территории временно оккупированного Крыма были зафиксированы выходы баллистических целей в направлении Днепра.

Около 7:20 был зафиксирован взлет МиГ-31К (носитель Х-47М2 "Кинжал") с аэродрома "Моздок".

При этом в воздушном пространстве Украины уже было 5 групп крылатых ракет.

Предварительные выводы

Российские оккупанты применили именно ту тактику, о которой неоднократно предупреждалось — смешанная номенклатура средств поражения. При этом они подвязали налет Shahed-131/136 к ракетным ударам, запустив их не с 18:00 до 20:00, как было в прошлые месяцы, а после 22:00. Это позволило частично синхронизировать присутствие в воздушном пространстве Украины различных типов объектов.

Такая тактика позволяет как повысить количество потенциально опасных объектов в воздушном пространстве, так и рассредоточить внимание ПВО, как на их количество, различные траектории полета, так и на отработку различных алгоритмов противодействия.

Официальные данные ВС ВСУ полностью расставят все точки над "i" в вопросах номенклатуры, но очевидно, что РОВ в ходе данного удара подошли к вопросу прорыва ПВО комплексно и готовились к этому задолго, испытывая нашу защиту на прочность ежевечерними налетами дронов-камикадзе, пытаясь не только истощить БК, а и с целью формирования более эффективных траекторий полета, маршрутов для прорыва.

Первые цифры

Shahed-131/136 — 36/27

Х-101/555 — 90/87 из 18 Ту-95МС

Х-22/32 — 8

Х-47М2 "Кинжал" — 5

Х-31П — 4

Х-59 — 1

С-300 — 14

В общем — 158 целей.

Комбинированный удар с первой волной из Shahed-131/136 и последующей с применением разношерстной номенклатуры ракетного вооружения, призванный упростить задачу с прорывом эшелонированной ПВО большим количеством целей. Очевидно, что именно на разношерстность и массовость делалась на этот раз ставка РОВ.

Ракеты Х-101/555, накопление которых терпеливо проходило последние 3 месяца, стали основной ракетной компонентой во время удара. Кроме того, уже очень давно РОВ не использовали такое количество Ту-95МС в ходе пусков — 18 бортов.

Вопрос об отсутствии пусков КРМБ "Калибр" пока остается без ответа. Почему Россия их вообще, даже ограниченно, не применяет с 25 сентября, при том, что производство не заморожено?

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно