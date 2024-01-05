Справедливость из окопов. Почему способ мобилизации должны одобрить те, кто воюет

Споры о том, какой способ мобилизации является самым правильным или справедливым, не имеют никакого смысла, пишет военнослужащий и юрист Тарас Котов. Об этом нужно спросить у тех, кто реально воюет...

История с мобилизацией очень проста, если быть честным перед собой и перед людьми.

Этот весь пи...деж унилых ФОПпов со своей несчастной трешкой баксов с налогами 5%, профессионалов неизвестно в чем, менеджеров по них..ю, штурмовиков торгово-мерчендайзинговых бригад, шаурмячных ПВОшников, клавиатурных тигров, артиллеристов 2 стакана по 300, буходесанта и прочих держателей экономического фронта не вызывает никакой эмпатии. Все они могут, взявшись за руки, нах... сходить вместе.

Когда жалкий каблук, который где-то там числился 15 минут, пока дымилось селфи с автоматом, в инсте пишет о методах меритократической мобилизации, как реформатор, то это тоже аварийная история, а тому каблуку пора мыть посуду, пока жена не забрала телефон.

История проста до копейки. Решение по бронированию, мобилизации, отсрочек должно быть таким, чтобы его можно было пересказать заеб...ним типам в окопе и они сказали: "Ну да, норм". Причем достаточно даже в рамках воображаемого эксперимента тестировать эти гипотезы.

Можно ли объяснить бронирование топовых инженеров оборонных предприятий? Изи, моментально.

Можно ли объяснить бронирование футболистов? Нет, потому что с них толку для обороны меньше, чем с мертвой козы.

Можно ли объяснить отсрочку тем, что ларек-марек с сигами в пгт. Х...якино Ивано-Франковской области платит 600 баксов налогов? Наверное, нет.

Простые вопросы, простые ответы, да?

Там и без меня напишут историческую справку, что вариант с лотереей имеет исторические примеры, Линкольн, США и всякое такое потом. Равенство перед случайностью достаточно просто обеспечить. И это будет публично легитимная история. И будет понятно и почему, и как. Равные шансы очень снижают конфликтность вопроса. И американцы, где именно легитимность власти является несущей стеной здания государства, что-то об этом понимают. Про одинаковые правила.

И здесь интересный момент. Определенная неотвратимость фатума не лишает человека субъектности в решении своей армейской судьбы, как ноют мамкины атланты с расправленными плечами, а наоборот, мотивирует проактивно решать свою судьбу, выбирать, что делать и где, как приносить пользу.

Правило, по которому будет происходить мобилизация дальше, может быть любым, пока оно будет публично легитимным.

Поэтому, если кто-то ждал момента начать выбирать себе подразделение, то этот момент (как всегда) сейчас. Чем ближе будет закон о мобилизации, тем больше будет толкотня за каждую нормальную должность. Лучше сейчас.

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