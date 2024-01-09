Куда и почему летят ракеты. Что нужно знать о принципах работы ПВО

Интенсификация ракетных обстрелов зимой делает актуальной тему ПВО. В связи с этим журналист Денис Попович объясняет принципы работы этой техники, функционал и возможности ракет, а также развеивает некоторые популярные представления и фейки.

В связи с зимними ракетными обстрелами территории Украины, тема ПВО снова становится актуальной.

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Первое, что нужно знать: в боевой работе ПВО ничего не бывает случайного. Ракеты летят ТОЛЬКО туда, куда их наводят. Если в январе 2020 года над Тегераном был сбит украинский самолет рейса МАУ, то стреляли именно по этому самолету. Точка. Все разговоры о случайном попадании свидетельствуют либо о сознательной лжи, либо о невежестве, полном непонимании принципов работы зенитных ракетных комплексов.

Для того, чтобы ракета поразила воздушную цель, нужно выполнить несколько последовательных операций.

Обнаружить воздушную цель (РЛС сканирует воздушное пространство). Взять ее на сопровождение, то есть указать ракете, куда ей лететь (это можно сравнить с прицеливанием). Выполнить пуск.

Пуск ракеты невозможен, пока цель не будет взята на сопровождение, то есть выполнение п.3 зависит от выполнения п.2. Эта последовательность одинаково работает как для ПЗРК, которым оперирует отдельный боец, так и для ЗРК С-300 или Patriot. Разница заключается лишь в том, что в современных ЗРК эта последовательность выполняется автоматически, а в старших системах это делает человеческий боевой расчет. Но в любом случае, пуск ракеты — это вполне сознательное и выверенное действие.

Существуют различные принципы наведения ракет.

Активная (выстрелил и забыл). Ракета имеет на борту оборудование, которое действует в автономном режиме, наводится на цель самостоятельно. Главный недостаток — большая стоимость при одноразовом использовании. Фактически в воздух выпускается отдельная РЛС, которая стоит миллион баксов и улетучивается навсегда после поражения воздушной цели. В частности, активную головку самонаведения использует зенитная ракета PAC-3 ЗРК Patriot. Во многом это обуславливает ее высокую стоимость. Полуактивная. РЛС сканирует пространство, обнаруживает воздушную цель, после чего она берется на сопровождение. Выполняется пуск ракеты, однако РЛС продолжает облучать цель. При этом отраженный сигнал попадает уже не на РЛС, как во время сканирования пространства, а на приемник самой ракеты, которая таким образом преследует цель, следуя за ее сигналом. Полуактивная система наведения установлена, в частности, на ракетах комплексов С-300 и Бук М1. Ее можно "сбить с толку" путем постановки пассивных помех. Например, самолет или ракета могут выпустить облачко нарезанных кусков блестящей фольги. Тогда существует вероятность того, что РЛС либо возьмет на сопровождение куски этой фольги, либо зенитная ракета перестроится на это блестящее облачко уже в воздухе. Пассивная. Тоже выстрелил и забыл. Лучший пример — инфракрасные РГСН, которые наводятся на тепловое пятно. Чем горячее двигатель — тем ярче пятно. Чем менее горячим является двигатель — тем сложнее захватить цель. Именно поэтому ПЗРК могут не увидеть печально известные "мопеды", чей двигатель выделяет минимум тепла. С другой стороны, из ПЗРК вполне реально уничтожить крылатую ракету, которая имеет "горячий" реактивный двигатель. Сбить прицел инфракрасной ГСН можно, выпустив тепловые ловушки. Принцип несколько схож с фольгой. Как выглядят тепловые ловушки, видели все.

Современные зенитные ракеты необязательно могут использовать лишь одну из перечисленных систем наведения. Они могут быть комбинированными. Например, ракета PAC-3 использует инерционную систему наведения, которая вычисляет нахождение ракеты в воздушном пространстве с помощью гироскопов и акселерометров, а на определенном участке траектории включает активную ГСН.

Но в любом случае, все эти системы действуют только тогда, когда ракета взлетает в воздух. То есть после выполнения всей последовательности, которая предшествует пуску ракеты. Соответственно, зенитные ракеты действуют ТОЛЬКО по воздушной цели. Если ракета теряет цель, например, вследствие действия пассивных помех, о которых я рассказывал выше, она самоуничтожается в воздухе. Это обязательный алгоритм.

Теперь вы знаете, почему байки о том, что украинская ПВО якобы расстреливает наземные цели и попадает в жилую застройку — это все российский фейк. Принципы и последовательности, которые я изложил выше, априори не допускают поражения зенитной ракетой, которая нацелена на воздушную цель, наземных объектов. Точка!

Но тут вы спросите: а как же в таком случае действуют ракеты, которые враг запускает из С-300/С-400 именно по наземным объектам? Для этого они переделываются и оснащаются радиокомандным блоком наведения, который ведет ракету по сигналам, поступающим от РЛС. При радиокомандном наведении с использованием РЛС комплекса, дальность действия в таком случае ограничивается 35-40 км, собственно зоной, куда может "достать" сама РЛС. Применение С-300 в режиме "земля-земля" с использованием собственной РЛС делает его уязвимым для дронов и артиллерии. Радиокомандный способ наведения не обеспечивает большой точности, но в случае с ракетами семейства 5В55 для ЗРК С300 это и не нужно. Боевая часть этой ракеты при срабатывании выпускает облако поражающих элементов. Эта шрапнель абсолютно фатальна для людей, которые не находятся в надежном укрытии, крайне опасна для небронированной автотехники, жилой застройки, незащищенной гражданской инфраструктуры. Фактически — это неизбирательное оружие.

Для радиокомандного наведения может использоваться и любая другая РЛС, которая способна видеть и на значительно более дальние расстояния, чем штатный радар комплекса. Например, такое наведение и целеуказание можно осуществлять с самолета дальнего радиолокационного управления и контроля. Такие самолеты есть в распоряжении ВС РФ. Следовательно, враг может использовать другие переоборудованные ракеты для ЗРК С-400 семейства 48Н6, которые летят на значительно большее расстояние. Фактически такие ракеты могут запускаться с территории РФ и долетать до Киева. Подобные случаи уже имели место.

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