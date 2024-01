Так все-таки осенью или весной? Когда будут пилоты Ф-16 на самом деле

"Пентагон: украинские пилоты завершат обучение на F-16 до конца 2024 года". Видели такие новости? Я видел много, от разных СМИ. Как они воспринимаются? Что где-то к осени-зиме 2024 года украинские пилоты будут готовы. А теперь давайте сравним то, что подали СМИ, и что сказали в Пентагоне.

Различные медиа приводят такую цитату представителя Пентагона Пэта Райдера со вчерашнего брифинга: "Обучение продолжается в зависимости от уровня навыков пилотов и может длиться от пяти до восьми месяцев. Ожидаю, что где-то к концу года эти пилоты завершат обучение".

Как это звучало в оригинале на английском: "Training depends on the skill level of the pilot, that can range from five to eight months. So I would expect sometime later this year we'll start to see those pilot's graduate".

"Later this year" — "позже в этом году". В Пентагоне говорят, что обучение длится 5—8 месяцев. А теперь считаем. Пилоты начали учиться в октябре, и сейчас на четвертом месяце обучения. Поэтому можно ожидать его окончания примерно весной.

Технически, это тоже до конца 2024 года. Но формулировка воспринимается совсем по-другому. Контекст, как всегда, очень важен. Спасибо за внимание.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

