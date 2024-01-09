Под американский зонтик: Украина начинает договариваться о гарантиях безопасности
Кажется, начинается процесс оформления договоренностей по предоставлению Украине гарантий безопасности, делает вывод аналитик Анатолий Амелин. Он пришел к этому открытию, изучая сайт Офиса президента Украины
Неожиданное решение!
Только что обнаружил на сайте ОП распоряжение Президента Зеленского о создании делегации для проведения двусторонних и многосторонних договоренностей (!) по гарантиям безопасности.
https://www.president.gov.ua/documents/22024-rp-49473
Интересен состав:
Возглавляет Глава офиса — Андрей Ермак.
Входят в состав:
- Кирилл Буданов (первый в списке) — ГУР;
- Игорь Жовква — заместитель председателя ОП;
- Александр Камышин — МинСтратПром;
- Александр Литвиненко — Глава Службы внешней разведки;
- Рустем Умеров — Министр обороны;
- Игорь Фоменко — заместитель министра экономики (отвечает за ОПК).
...
Как по мне, достаточно "воинственный состав".
Ранее в своих прогнозах я писал, что весна-лето нас поставят в условия "замораживания конфликта".
Это выгодно всем стейкхолдерам (кроме Украины)
Делать это будут жестко, сокращая объемы финансовой и военной помощи (что уже наблюдается).
Для нас это (замораживание) приемлемо только при наличии 100% гарантий безопасности.
И это будет не импотентное НАТО.
Напомню, что главный гарант безопасности в мире — это США.
И Израиль, и Южная Корея — союзники США за пределами НАТО.
Сегодня в списке — 18 таких стран.
https://samm.dsca.mil/glossary/major-non-nato-allies
И наша задача — попасть в этот список любой ценой!
Второй элемент такого соглашения — финансовая поддержка восстановления Украины и инвестиции + новые технологии для развития страны и строительства самодостаточного государства (прежде всего, в вопросе оборонных технологий и ресурсов)
Так что, держим кулаки.
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