Под американский зонтик: Украина начинает договариваться о гарантиях безопасности

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Неожиданное решение!

Только что обнаружил на сайте ОП распоряжение Президента Зеленского о создании делегации для проведения двусторонних и многосторонних договоренностей (!) по гарантиям безопасности.

https://www.president.gov.ua/documents/22024-rp-49473

Интересен состав:

Возглавляет Глава офиса — Андрей Ермак.

Входят в состав:

Кирилл Буданов (первый в списке) — ГУР;

Игорь Жовква — заместитель председателя ОП;

Александр Камышин — МинСтратПром;

Александр Литвиненко — Глава Службы внешней разведки;

Рустем Умеров — Министр обороны;

Игорь Фоменко — заместитель министра экономики (отвечает за ОПК).

...

Как по мне, достаточно "воинственный состав".

Ранее в своих прогнозах я писал, что весна-лето нас поставят в условия "замораживания конфликта".

Это выгодно всем стейкхолдерам (кроме Украины)

Делать это будут жестко, сокращая объемы финансовой и военной помощи (что уже наблюдается).

Для нас это (замораживание) приемлемо только при наличии 100% гарантий безопасности.

И это будет не импотентное НАТО.

Напомню, что главный гарант безопасности в мире — это США.

И Израиль, и Южная Корея — союзники США за пределами НАТО.

Сегодня в списке — 18 таких стран.

https://samm.dsca.mil/glossary/major-non-nato-allies

И наша задача — попасть в этот список любой ценой!

Второй элемент такого соглашения — финансовая поддержка восстановления Украины и инвестиции + новые технологии для развития страны и строительства самодостаточного государства (прежде всего, в вопросе оборонных технологий и ресурсов)

Так что, держим кулаки.

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