F-16 увязли в Дании. Как бюрократия мешает истребителям защищать украинское небо

Новость о том, что поставка истребителей F-16 из Дании задерживается, сильно огорчила украинцев, отмечает военный обозреватель Александр Коваленко. На самом деле, пишет он, не все в этой ситуации однозначно — и проблема скорее в бюрократии, чем в каком-то злом умысле.

В Украине уже достаточно давно ожидают поставку истребителей F-16 для усиления ВС ВСУ, но буквально на днях датское издание Berlingske отметило, ссылаясь на некие источники в Министерстве обороны (МО) Дании, что передача боевых самолетов задерживается еще на полгода. Данное сообщение моментально испортило настроение украинцам, мечтающих увидеть F-16 в небе Украины, хотя к самому материалу есть множество вопросов.

Например, ни одного официального заявления от МО Дании относительно задержки передачи F-16 Украины не прозвучало, а на официальном сайте ведомства нет ни одного сообщения и даже намека на данную тему.

В свою очередь только с начала года поступило несколько совершенно обратных сообщений из других стран. Например, Норвегия передала Дании два истребителя F-16, предназначенных для обучения украинских летчиков. Бельгия заявила о подготовке к отправке в Данию двух F-16 и около 50 инструкторов, которые примут участие в обучении украинцев.

В целом украинские пилоты сейчас проходят, а также готовятся проходить подготовку в США, Великобритании, Дании, Румынии, и Франции, а 26 декабря стало известно о первой группе украинских пилотов, завершивших базовое обучение.

Фактически можно сказать, что процесс подготовки украинских пилотов идет согласно планам, без срывов, но и без опережения графиков. С другой стороны, говоря о подготовке пилотов, в проблематике передачи F-16 Украине охватывается только один вопрос, когда их намного больше.

Дело в том, что передача F-16 Украине — это не только передача самих истребителей и подготовка пилотов, но и подготовка обслуживающего и технического персонала, инфраструктуры, обустройство аэродрома, либо аэродромов, которые смогли бы принимать данные истребители, а также обеспечение данных объектов необходимой защитой, в первую очередь — ПВО.

Не исключено, что задержка, о которой сообщало Berlingske, могла быть вызвана сбоем на одном из вышеупомянутых этапах, но почему тогда издание об этом не написало прямо? Как говорится, если хайповать, то хайповать по максимуму, что вполне в стиле западной журналистики.

В целом, решение всех вопросов, от подготовки пилотов до логистики и инфраструктуры, в отношении авиационной коалиции, очень похоже на решение аналогичных вопросов, когда формировалась танковая коалиция, только с тем отличием, что для авиации это в разы более энергозатратный процесс. В остальном же синхронизация процессов подготовки экипажей и персонала практически идентична.

Но все же, даже если говорить о соблюдении сроков передачи Украине истребителей, стоит отметить, что это все равно слишком долго, с учетом потребностей украинской армии восстанавливать господство в воздухе. И именно F-16 в этом вопросе могут стать одним из основных инструментариев.

В настоящее время ВС ВСУ для противодействия российской авиации и выполнения боевых задач в первую очередь применяют морально и технически устаревшие истребители МиГ-29, в меньшей степени Су-27, а также фронтовые бомбардировщики Су-24 и штурмовики Су-25. Каждый из этих боевых самолетов имеет свой ограниченный функционал применения, но при этом ни один из них не является многофункциональным и тем более равноценным, либо превосходящим по характеристикам российские Су-35, Су-34 и Су-30.

F-16 же — это легкий многофункциональный истребитель, который сможет выполнять задачи МиГ-29, Су-24 и Су-25 и даже более того благодаря расширенной номенклатуре ракетного вооружения.

Так, для уничтожения воздушных целей F-16 имеет на вооружении ракеты класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM, которые в зависимости от модификации способны уничтожать цели на расстоянии более 100 км. Данное вооружение может стать решающим фактором в борьбе с российской авиацией, например, Су-34, применяющими корректируемые авиационные бомбы (КАБ), ставшие серьезной проблемой при осуществлении СОУ сухопутных наступательных операций.

F-16 также имеют в своем арсенале средства поражения сухопутных целей класса "воздух-поверхность". Например, это крылатая ракета AGM-158 JASSM, по своим характеристикам очень схожая с Storm Shadow и Scalp EG. Либо тактическая планирующая управляемая авиационная бомба — AGM-154 Joint Standoff Weapon с дальностью поражения целей более 100 км.

Но самый интересный экземпляр в арсенале F-16 — это противокорабельная ракета AGM-119, позволяющая поражать надводные цели на расстоянии до 55 км и более.

Истребители F-16 позволят решать ВС ВСУ широчайший спектр боевых задач, но пока ВС ВСУ находятся в режиме ожидания поставки боевых самолетов, запросы на которые отправлялись еще в 2022 году, только ко второй половине 2023 были рассмотрены и приняты, и лишь в первой половине 2024 будут выполнены.

Пока этот долгий, бюрократический и архаичный процесс принятия решений и предоставления запрашиваемой номенклатуры тянулся, отсутствие современной авиационной компоненты и прилагаемой к ней номенклатуры вооружений крайне негативно сказывается на ситуации в зоне боевых действий в Украине. Как в наступлении, так и обороне. Разумеется, любое помедленнее в дальнейшем ситуацию только ухудшит, с учетом попыток российских оккупационных войск постоянно адаптироваться к складывающимся в зоне боевых действий условиям.

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