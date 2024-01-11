Выйти из войны с надеждой. Почему мир поставит перед Украиной не менее сложные задачи, чем война

Послевоенное восстановление Украины ставит задачи огромного масштаба и неимоверной сложности, предупреждает аналитик RAND Дуг Ирвинг. И уже сейчас важно понимать, кто этим займется и откуда возьмутся деньги

Экономисты в Украине ведут мрачные подсчеты с тех пор, как российская армия пересекла их границу в начале 2022 года.

В первый год войны разрушено частных домов: 66 618. Основные километры дорог, разрушенных гусеницами танков и взрывчаткой: 8 746. Экономисты отслеживают, сколько школ было превращено в руины (434 только за первый год) и сколько гидроэлектростанций было повреждено или разрушено (все). Они знают даже, сколько семей сельскохозяйственных пчел было уничтожено за один год боев (86 902).

Их бухгалтерская книга дает некоторое представление о том, насколько масштабными должны быть усилия по восстановлению, когда огонь прекратится. Но это только начало. Исследователи из RAND проанализировали десятилетия примеров восстановления, от Европы после Второй мировой войны до Нового Орлеана после урагана Катрина, чтобы показать, что потребуется для восстановления Украины. Их целью было не просто объяснить, как восстановить дома и открыть школы, но и как обеспечить "более свободное, процветающее и безопасное будущее" для украинцев и Запада.

"Это может быть крупнейший проект восстановления в современной истории, — сказал Говард Шац, старший экономист RAND. — Это не будет похоже на Ирак или Афганистан. Никакого восстания здесь нет. Война объединила украинцев, а не разделила их. Это будет больше похоже на то, что произошло в Европе после Второй мировой войны или падения Берлинской стены".

Украина была самой бедной страной в Европе еще до вторжения России. Ее инфраструктура была в таком плохом состоянии, что президент Владимир Зеленский однажды (до войны) сказал, что надеется, что его будут помнить как лидера, который строил хорошие дороги. Коррупционная репутация была легендарной. В одном отчете правительства США описывается случай с судьей, пойманной на получении взятки в 12 миллионов долларов, которой все же удалось сохранить свою работу.

Для успешного восстановления Украине необходимо будет выйти из войны по новой траектории. И сейчас самое время задуматься о том, как это будет выглядеть и как этого добиться.

Вполне возможно, что ни Украина, ни Россия не выиграют эту войну безоговорочно. Когда мир наступит, он может принять форму прекращения огня или перемирия, когда обе стороны враждебны, но истощены. Это зыбкая почва для восстановления.

Украине понадобится какой-то способ гарантировать свою безопасность от угрозы нового нападения России и вселить уверенность инвесторов. Вступление ее в НАТО — это один из вариантов, но только один из. Вместо этого США и другие союзники могли бы продолжать снабжать Украину оружием и обучать ее для укрепления собственной обороны. Они также могут пригрозить ввести свои силы, если Россия снова пересечет границу.

"НАТО не нужна Украина как член, чтобы сдерживать Россию, — сказал однажды покойный Джеймс Доббинс, легендарный дипломат. — Украине не обязательно становиться членом НАТО, чтобы пользоваться материальной поддержкой для своей обороны".

Более безопасная Украина может приступить к долгой и дорогостоящей задаче восстановления. По оценкам экономистов Киевской школы экономики, война нанесла ущерб на сумму более 150 миллиардов долларов только физической инфраструктуре. Разрушения были настолько масштабными, что в некоторых местах это походило на стихийное бедствие. Поэтому исследователи RAND также искали уроки из предыдущих усилий по восстановлению после стихийных бедствий.

На Гаити, например, восстановление после катастрофического землетрясения 2010 года замедлилось, поскольку немногие международные доноры захотели финансировать очень необходимую, но очень непривлекательную работу по расчистке завалов. Просто вернуть перемещенных лиц домой для участия в восстановлении может оказаться непростой задачей: население Нового Орлеана все еще не то, что было, когда ураган Катрина обрушился на берег в 2005 году. Пуэрто-Рико разработало план восстановления и реконструкции всего общества после урагана Мария в 2017 году. Но местные общины, которым часто не хватает рабочих, с трудом тратят огромные суммы денег, поступающих на восстановление.

Это приводит к следующему большому вопросу: откуда возьмутся деньги? Западные страны заморозили российские активы на сумму около 300 миллиардов долларов. Однако совершенно не ясно, произойдет ли конфискация этих активов и их использование в соответствии с международным правом. Вместо этого, учитывая масштаб проблемы, многие комментаторы призвали к разработке нового плана Маршалла для Украины.

Первоначальный план Маршалла предусматривал выделение миллиардов долларов на помощь Западной Европе, лежавшей в руинах после Второй мировой войны. Помощь — и одновременное создание НАТО — обеспечили стабильность, которую Европа должна была восстановить. Но часто упускается из виду, что именно частные инвестиции, а не международная помощь, в основном финансировали восстановление. И экономические двигатели Европы по-настоящему не заработали, пока не начала развиваться международная торговля.

Центральная Европа после падения Берлинской стены может стать более близким прецедентом для Украины. Там некоторая помощь США поступила в виде предпринимательских фондов, которые инвестировали в малые и средние компании. Эти средства оживили банки и восстановили промышленность, чтобы помочь странам-получателям, таким как Польша и Венгрия, в конечном итоге присоединиться к единому рынку Европейского Союза.

Это также заявленная цель Украины, и потенциал членства в ЕС должен оказать "притяжение" на усилия по восстановлению, пишут исследователи. "Сейчас не 1947 год, — сказал Чарльз Райс, бывший посол и первый заместитель помощника госсекретаря по европейским делам. — У украинцев есть свое видение экономики, которую они хотят создать. И наиболее важным экономическим аспектом является то, что она движется в конечном итоге к вступлению в Европейский Союз".

Европейский Союз должен взять на себя ведущую роль — а Украина будет устанавливать приоритеты — в управлении экономическим восстановлением. США должны взять на себя ведущую роль в вопросах безопасности. Все основные партнеры должны назначить специальных представителей для координации своей поддержки и обеспечения удовлетворения потребностей Украины, вплоть до разбора завалов. А поскольку в страну, вероятно, потекут миллиарды долларов, Украине следует назначить независимого генерального инспектора, чтобы гарантировать: деньги потрачены правильно, а процесс прозрачен.

План Маршалла дает еще один ключевой урок. В послевоенной Америке 1940-х годов этот план было трудно продать. Администрация Трумэна предприняла огромные усилия по обеспечению двухпартийной поддержки. Восстановление Украины займет годы. Если федеральные чиновники хотят добиться успеха, им необходимо сделать больше, чтобы доказать свою правоту и заручиться поддержкой на долгосрочную перспективу.

"В конечном итоге, построение безопасной, экономически процветающей Украины, которая полностью интегрирована в европейские институты, станет краеугольным достижением, полезным по обе стороны Атлантики и благом для глобальной безопасности и западной демократии", — сказал Райс.

Украина уже имеет представление о том, как она будет выглядеть. Ее план выходит далеко за рамки непосредственного ущерба, подсчитанного киевскими экономистами, и предусматривает более 750 миллиардов долларов экономической поддержки и проектов, которые поднимут новую Украину. Он требует строительства новых электростанций и современных зданий, программ переподготовки рабочей силы и реформ в области верховенства закона, научных парков и центров производства компонентов для электромобилей.

Это также потребует тысяч километров новых и восстановленных дорог. Но это уже будет главным показателем успеха не только президента Зеленского, который в статье Wall Street Journal за 2022 год пообещал сделать Украину "величайшей возможностью роста в Европе со времен окончания Второй мировой войны".

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