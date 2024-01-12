Новый штурм в 20-х числах января. Чего ждать от России под Авдеевкой

Военный корреспондент Богдан Мирошников прогнозирует усиление российских атак на главных направлениях в 20-х числах января. Но он не верит, что очередные "мясные штурмы" могут дать какой-то значительный результат.

Осенне-зимнее наступление оккупантов еще далеко не иссякло.

Несколько сниженная интенсивность боевых действий — это следствие праздников, к которым болотные ну очень привязываются. И перегруппировка вследствие начала дефицита пехоты. Надо им теперь сводные подразделения лепить.

Как писал ранее, в 20-х числах января (или несколько позже, в зависимости от того, как враг закончит предыдущие мероприятия) можно ожидать увеличения интенсивности до уровня октября–ноября.

Но не думаю, что враг сможет сломить ход своей же операции и достичь оперативно-тактических успехов на этом этапе.

Что я имею в виду?

Враг продвигался и продвигается настолько медленно, насколько это вообще возможно. Потому что наши воины — титаны!

В опасности — Авдеевка, Купянск-Узловой и дорога Угледар–Марьинка.

Но так было и раньше.

Те успехи, которые враг имел, с учетом привлеченных сил и средств — мизерные.

Если бы они воевали с какой-то другой страной такой ордой — мало кто бы такое выдержал.

Но не наши воины!

Наше войско дает не просто достойное сопротивление, а постоянно ломает оперативные и стратегические планы врага.

Мы платим большую цену, это также следует всем понимать.

Но мы также имеем исторический шанс покончить с этим раз и навсегда.

Все зависит от нас.

От нашего единства.

От совместной плодотворной работы для достижения этой цели.

Только так. Никак иначе.

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