Плацдарм под Марьинкой. Чего добиваются россияне, штурмуя разрушенный город

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1. Очевидно, что упорное желание российского командования любой ценой взять под контроль руины Марьинки было обусловлено не только (и, скорее всего, не столько) стремлением "доложить о большой победе" в районе Марьинки, которую российские войска штурмовали более полутора лет, сколько вполне утилитарными оперативно-тактическими соображениями…

Дело вот в чем…

Украинский плацдарм, расположенный восточнее дороги Марьинка–Угледар, уже давно "мозолил глаз" россиянам по двум основным причинам:

по сути, он представляет собой вполне очевидную удобную "стартовую площадку" для возможных (гипотетических) активных действий ВСУ в сторону г. Волноваха и г. Мариуполь (от передовых позиций ВСУ севернее с. Владимировка до северных окраин г. Волноваха — менее 18-и км, а до северных окраин г. Мариуполь — 63 км);

кроме того, наличие этого плацдарма дает возможность ВСУ достаточно плотного огневого контроля за железной дорогой, ведущей к г. Волноваха с полуночи и далее через Хлебодаровку и Камыш-Зоря на запад (расстояние до нее, в районе станции Южнодонбасская, составляет менее 9-и км, которая пробивается достаточно "широкой номенклатурой" средств поражения, которые есть на вооружении ВСУ).

То есть эта железнодорожная "ветка" потенциально могла бы играть достаточно важное значение в системе материально-технического обеспечения (МТО) войск противника, действующих в Южной операционной зоне (в первую очередь — группировки войск (ГВ) "Запорожье" и "Восток") на оперативном уровне (кто забыл, напомню, МТО российских войск на оперативном уровне, как правило, осуществляется именно железнодорожным транспортом, российский "тыл" на оперативном уровне приспособлен именно для такого метода МТО).

Это приобретает еще более актуальный характер, учитывая регулярные удары ВСУ по российской военной инфраструктуре на территории оккупированного п-ва Крым…

Но, пока существует этот украинский плацдарм, использование российским командованием этой железной дороги для поставки предметов МТО своим войскам западнее условной линии Волноваха–Мариуполь в значительных объемах, скажем так, определенным образом затруднено…

Думаю, исходя, главным образом, именно из этих двух соображений, российское командование спланировало, организовало и сейчас пытается реализовать определенный план (замысел) по ликвидации этого плацдарма ВСУ. Частью которого, на мой взгляд, и являются активные наступательные действия противника по направлению Марьинка–Георгиевка…

В чем заключается суть этого замысла?

Думаю, что "в идиале", он предусматривает несколько этапов..

Этап первый — взятие под контроль района Марьинки. Даже не столько всей Марьинки, сколько ее центральной и южной частей (то есть всего, что расположено южнее бывшей улицы Каштановой). Этап второй — сосредоточить и развернуть соответствующие силы и средства в центральной и южной частях Марьинки, для проведения атакующих\штурмовых действий по направлению Марьинка–Победа вдоль дороги 00532 (да, той самой Марьинка–Угледар), в общей дирекции с севера на юг, с прицелом выйти на рубеж Антоновка–Константиновка. Одновременно (желательно) с этим, начать наступление — или из района Никольское в сторону шахты "Южнодонбасская", или сразу в сторону с. Водяное, или попытаться с рубежа Новомайорское–Шевченко пробиться в сторону Новоукраинки через Пречистовку (западнее Угледара). Этап третий — что мы получаем в таком случае? Верно, глубокий охват флангов тактической группы ВСУ, которая обороняется севернее Владимировки и в районе Новомихайловки… Поэтому далее, по хорошо уже известному нам "сценарию" — встречное наступление двух фланговых ударных тактических групп противника, с целью одновременного выхода их где-то примерно в район Екатериновка–Антоновка–Константиновка — северо-восточнее Водяного, в тыл украинским подразделениям, которые обороняются восточнее вышеуказанной дороги…

Это если коротко и максимально схематично…

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Фронтовые российские метания. Почему для РФ Авдеевка важнее, чем Бахмут

2. В реальности, ситуация в этом районе развивалась и развивается, мягко говоря, немного "в другом ключе". Примерно полтора–два месяца назад противник уже пробовал наступать (причем, насколько я помню, в течение не менее недели) в районе Новомайорска и Шевченко (южная группа).

Однако, эти атаки закончились безрезультатно…

Так же, с северного фланга "освобождение Марьинки" также "немного задерживалось"… А значит, возможность организовать с ее стороны полноценное наступление по дирекции на Победу–Константиновку — тоже…

Тем более, вскоре началась "Авдеевская операция", "восстановление положения под Бахмутом" и еще целый ряд российских зимних "активностей". Поэтому, очевидно, для проведения еще одной "активности" между Угледаром и Марьинкой российское командование не могло привлечь значительные по объему силы и средства, как это оно сделало на Авдеевском направлении.

Это, в свою очередь, явно повлекло пересмотр смысла и содержания плана (замысла) противника по решению "проблемы Угледарского выступа". Его командованию на этом отрезке пришлось, как выражается господин Арестович, "урезать осетра"…

То есть, вместо реализации "смелого и амбициозного" плана проведения активных наступательных действий "на окружение", с целью "решительного разгрома группировки противника", перейти к банальному лобовому выдавливанию украинских подразделений ЗА дорогу Марьинка–Угледар…

Понятно, что это в первую очередь касалось "осевого" направления Новомихайловка–Константиновка.

И именно в соответствии с этими соображениями, командование противника и организовало в течение нескольких последних недель активные наступательные действия по направлениям Степное–Новомихайловка, Славное–Новомихайловка, а также Александровка–Новомихайловка. По мере "освобождения" Марьинки, к этим атакам противника добавилось еще и его давление по направлению Марьинка–Победа…

Собственно, на данный момент противнику удалось пробиться со стороны с.Славное и с.Степное почти до юго-восточной окраины с. Новомихайловка (то есть вплотную к селу), а также — продвинуться со стороны Марьинки и Александровки значительно юго-западнее дороги N15 в сторону Победы и той же Новомихайловки…

3. Ну и насчет дальнейших перспектив в этом районе…

очевидно, в ближайшее время стоит ожидать "штурма" Новомихайловки;

вполне вероятны попытки противника также наступать в районе Никольское и где-то между Новомайорским и Павловкой;

также, бесспорно, противник продолжит свои попытки пробиться с севера на юг, вдоль дороги 00532 "на Победу" (а в перспективе — в сторону Константиновки).

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