Дроны — своими руками и за свои деньги. Какие проблемы встанут перед желающими помочь ВСУ

Отдавая должное курсу по изготовлению дронов своими руками, эксперт Павел Вернивский предупреждает о трудностях, которые могут стать на этом пути. Тот, кто решил помочь ВСУ таким образом, должен понимать проблемы как финансовые, так и организационные.

Не рассказывал об этом раньше.

Лично я прошел курс, который разрекламировал министр цифровой трансформации (курс по самостоятельному изготовлению FPV-дронов — Ф.). И хочу сказать следующее.

Из плюсов. Курс действительно крутой. Если вы раньше не умели паять, то вам все на пальцах рассказывают. Поэтому лично от меня очень большой респект Марии Берлинской!

Из минусов. Вам надо самостоятельно купить инструмент — где-то 6–8 тыс. грн. И еще 15 тыс. грн на закупку одного комплекта для дрона.

И тут начинается самое интересное. Если вы покупаете комплектующие в Украине, то считайте, что наценка с доставкой может быть на 20–30% дороже. То есть себестоимость дрона будет не 15, а 18–19 тыс.

Если вы покупаете в Китае через Алиэкспресс, то будет дешевле, но там надо ждать где-то 1 мес. Однако, если стоимость заказа больше 150 долл., то надо растаможивать (напомню, что себестоимость дрона — 300).

Когда же вы завозите комплектующие, то должны оплатить пошлину и НДС, что составит где-то 30%. Технически, производитель дронов при завозе комплектующих может быть освобожден от уплаты НДС и пошлины, но если он предоставит подтверждение, что заказчиком будет государственное учреждение — Минобороны или иная структура. Проблема только в том, что для того, чтобы получить такой заказ, надо получить как минимум допуск к эксплуатации — это упрощенная процедура получения госзаказа. И она хоть и упрощенная, но там есть тоже свои трудности в виде необходимости прохождения испытания и бюрократических нюансов. Ну и важно сказать, что государство не закупает у малых производителей маленькими партиями.

Поэтому любому малому производителю, который не имеет контракта с государством, при закупке комплектующих из Китая придется влететь дополнительно на пошлину и НДС. То есть себестоимость вашего дрона вырастет еще на 30%.

Далее. После того, как вы сделаете этот дрон, у вас есть несколько вариантов. Первый: вы можете отдать его бесплатно. Проще говоря — задонатить. Технически, вы также можете попросить своих друзей и знакомых, чтобы они компенсировали часть затрат. Проблема этого варианта, что у вас не будет оборотных средств. То есть, чтобы сделать каждую новую партию дронов, надо снова собирать донаты или снова тратить свои деньги.

Второй вариант сложнее, потому что продать можно или волонтерским фондам, или государству. В обоих случаях, вам надо этот дрон испытать на полигоне и показать, что он умеет летать. Кроме того, ни один большой волонтерский фонд или государственный орган не будет возиться, чтобы купить один ваш дрон.

Поэтому для того, чтобы кому-то продавать эти дроны, надо выходить на определенные объемы. Условно говоря: не менее 100 в мес. Чтобы произвести 100 FPV в мес., то вам надо 1,5 млн грн на закупку комплектующих. Много ли в Украине людей, которые могут из ящика достать такие деньги? Сомневаюсь.

Поэтому курс — это, конечно, здорово, но он не учитывает большого количества простых производственных проблем, которые могут возникнуть перед любым, кто хочет паять дроны.

И именно поэтому министру надо было бы не хайповать на волонтерских инициативах, а решать проблему более комплексно…

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