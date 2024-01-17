Россияне ослепли. Каковы последствия уничтожения самолета А-50 над Азовским морем

Военный обозреватель Константин Машовец задает вопрос — какими будут последствия уничтожения над акваторией Азовского моря самолета А-50У. И видит сразу несколько важнейших последствий...

Итак, какими будут последствия уничтожения над акваторией Азовского моря самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) противника типа А-50У?

Условно, их можно разделить на две категории.

Последствия, так сказать, "общего" характера, то есть те, которые повлияют на общие возможности противника по дальнейшей организации и ведению им боевых действий. И сугубо конкретные, то есть те, которые будут иметь значение в контексте уничтожения самолета именно этого типа, именно на этом направлении и в контексте конкретных условий и целей его применения.

Для обеих категорий последствий важны, а я бы даже сказал, кардинально важны, так называемые тактико-технические характеристики этого самолета, то, что кроется за аббревиатурой ТТХ.

Однако, важно понимать, что эти самые ТТХ, которые и делают его таким уникальным, касаются, собственно, не его самого (базовым самолетом является вполне обычный и хорошо известный с советских времен серийный военно-транспортный самолет Ил-76), а установленный на его борту радиотехнический комплекс (РТК), который и позволяет превратить сам самолет, конечно, вместе с этим РТК, в некий радиолокационный комплекс (РЛК) воздушного базирования.

Именно возможность поднять этот РЛК в воздух и делает его "дальним" (потому что резко увеличивает дальность обнаружения воздушных, наземных и надводных целей за счет расположения радиолокационной станции (РЛС) именно в воздухе) и соответственно — "уникальным".

Конечно, в свое время, во время разработки и создания этого комплекса, "заказчики" (а это было МО СССР) пришли к выводу, что этот самолет следует наделить способностями не только собственно выявлять цели на значительном расстоянии, а другими способностями — обмениваться этой информацией об обнаруженных целях с другими "абонентами", главным образом — другими КП(ПУ) и средствами поражения, то есть, осуществлять распределение, наведение и вообще УПРАВЛЕНИЕ действиями других средств (в том числе, поражения) по обнаруженным целям. И желательно это делать в автоматическом (полуавтоматическом) режиме.

В соответствии с этими пожеланиями, кроме собственно РЛС, на самолет была установлена соответствующая аппаратура и оборудование, приспособленное для работы именно на самолете и "в комплексе" с этой РЛС. Вместе все это и получило название "Шмель"...

Вот, именно его ТТХ и являются "ключевыми" для определения ценности и значения уничтожения этого самолета.

Если простыми словами, то в результате всех этих манипуляций, Советскому Союзу под конец своего существования (самолет А-50, совершив первый полет еще в 1978-м году, а был "принят на вооружение" лишь в 1989-м году) удалось создать комплекс ДРЛО более-менее сопоставимый (но, разве только по назначению) с американским аналогом, самолетом ДРЛО ВВС США Boeing E-3 Sentry с РЛС AN/APY-1\2, который совершил свой первый полет еще в 1975-м году...

Потому что по своим ТТХ этот А-50 значительно уступал "американцу", а процесс его "доведения до ума", изготовление и стоимость были настолько емкими, что были вполне сопоставимы с производством, например, стратегического бомбардировщика типа Ту-160...

Серийно, на Ташкентском авиазаводе СССР успел произвести по одним данным — 33 самолета этого типа, а по другим — 31. В 1991-м, конечно, эти потуги с "дальней радиолокацией" воздушного базирования закончились.

В период с 2003-го по 2009-й годы РФ реализовала программу модернизации этого самолета, учитывая тот факт, что по своему назначению и возможностям, этот самолет занял ну очень важное значение в системе управления боевыми действиями на оперативном и стратегическом уровнях.

Главный смысл модернизации свелся к попыткам расширения всего комплекса ТТХ РТК "Шмель", его автоматизированной системы управления (АСУ) РЛК, а также аппаратуры связи и установке на борту самолета, образно говоря, туалета и буфета... или, как это назвали в самой России — "блока бытового оборудования".

Модернизированный образец получил название А-50У.

Теперь, непосредственно, к последствиям...

учитывая такие факторы, как наличие ограниченного количества самолетов этого типа в РФ (одни оценивают его в 10 единиц, другие — в 9, и даже 7, на самом деле эта цифра очень зависит от реального технического состояния этих самолетов... по моим оценкам, их может быть в работоспособном состоянии не более 5-и единиц), а также ограниченные возможности РФ по дальнейшей модернизации и поддержанию РТК этого самолета в работоспособном состоянии (главным образом, из-за широкого использования комплектующих иностранного производства, в том числе, в составе элементной базы этого РТК), потеря КАЖДОГО самолета типа А-50У является для россиян достаточно чувствительной;

уничтожение самолета ДРЛВ — уникальный случай в современной военной истории, потому что это, пожалуй, одна из важнейших воздушных целей из возможных. По крайней мере, на уровне с так называемым ПКП "Судного Дня", или "Бортом №1". По сути, это одновременно и "дальнобойное средство обнаружения", и центр управления и координации действиями всеми типами средств поражения оперативно-стратегического уровня противника;

гибель экипажа и боевой обслуги РТК этого самолета (а при его поражении, они почти гарантированно погибают) — еще одна чувствительная потеря для противника. Их не так легко и быстро подготовить, как кажется на первый взгляд. Особенно, в контексте "управления и координации действиями войск (сил)". По сути, это уникальные специалисты с очень специфической комбинацией (набором) навыков, как в профессионально-технической сфере, так и в области военного искусства;

и еще один из "общих" последствий. Поражение (уничтожение) самолета типа А-50У это — еще и сильнейший удар по тому, что называется самими россиянами "престиж государства и его армии", а также морально-психологическому состоянию всего персонала, причастного к эксплуатации и использованию самолетов этого типа.

Теперь, конкретно... как это отразится (а точнее, уже отражается) на ситуации...

Сначала о ТТХ, которые "имеют значение".

1) Возможность обнаружения воздушных целей (исходим из существовавшего еще до недавно района дежурства этих самолетов в северной и северо-западной частях Азовского моря).

С северо-западного направления.

по самолетам типа Су-24, МиГ-29, Су-27 — траверс по дирекции юго-восток — северо-запад, условно Могилев-Подольский — Винница — Белая Церковь;

по крылатым ракетам (КР) типа "Шторм Шедоу\СКАЛЬП" — траверс по той же дирекции, условно Скадовск — Никополь;

по цели типа установки РСЗО "Хаймарс" — возможно, чуть дальше, где-то на уровне "Херсон и окрестности";

по групповой цели типа "механизированный\танковый батальон\рота на марше" — правобережная полоса вдоль Днепра ими, бесспорно, также просматривалась достаточно уверенно;

по морским (надводным) целям — почти до границы радиогоризонта (то есть, просматривалась почти вся акватория северо-западной части Черного моря, где могут действовать украинские плавсредства)...

С северного направления — соответственно:

- условно Киев — Путивль... по самолетам;

по КР, условно они начинали их видеть где-то с рубежа Запорожье — Покровское;

цели типа ПУ РСЗО "Хаймарс" или ТРК "Точка-У" — они видели уже условно с рубежа Днепр-Павлоград и южнее, так же, как и батальон\роту на марше...

По данным самих россиян, эта "дура", якобы, может наводить через всевозможные командные алгоритмы (то есть, "согласовывая" и "утверждая") где-то до 12-и собственных истребителей, а в автономном режиме управления (то есть, самостоятельно, с борта А-50У) управлять практически целым авиаполком — до 30-и самолетами. Как по мне, цифры, мягко говоря, немного завышены... потому что ну-у-у очень редко эта лайба приводила на практике более 4-6 собственных "бортов".

Очевидно, наиболее важными целями для самолетов А-50У были самолеты Воздушных Сил ВСУ. В первую очередь, способные нести КРПБ (крылатые ракеты воздушного базирования типа "Штормов" и "Скальпов" + доработанные "Нептуны" и еще ряд других украинских средств воздушного поражения, о которых я официально не буду упоминать).

Причем, дежурство А-50\А-50У было организовано противником таким образом, чтобы зона гарантированного обнаружения воздушных целей (а таковой можно считать воздушное пространство, начиная с рубежей обнаружения целей типа КР) полностью "накрывала" территории, где действуют российские войска.

По сути, противник стремился создать над своими войсками во всей Южной зоне сплошное и гарантированное радиолокационное поле.

А теперь возьмите и отодвиньте все эти рубежи и зоны...

МИНИМУМ на 200 КМ на ВОСТОК, в воздушное пространство над Краснодарским краем РФ, как это произошло сразу же после поражения А-50У над Азовским морем. Что произойдет?

По крайней мере, сразу несколько вещей:

гарантированное и плотное рл-поле над российскими войсками во всей Южной операционной зоне, что...? Правильно, исчезнет и приобретет такие "крОсивые" качества, как "очаговое" и "ограниченное по высотам";

рубежи гарантированного обнаружения противником воздушных целей типа самолет, крылатая ракета, а также наземных целей сместятся куда? Правильно, почти в задницу...

Не мне вам объяснять, как это повлияет на РЕАЛЬНЫЕ возможности не только наших Воздушных Сил, но и всех ВСУ. Думаю, вы самостоятельно, мои уважаемые читатели, способны сделать нужные выводы в этом смысле.

И последнее из последствий, достойных внимания.

Очевидно, что россияне, конечно, могут нести "в эфирах" любую дичь о "френдли-фаерах" со стороны своей ПВО и т.д. Этим они могут обманывать сами себя, свою "общественность" и любого другого.

Но в случае с уничтожением А-50У им объективно придется смириться с "жОСкой реальностью", что у Украины есть "какое-то такое хитрое оружие" (скажем так), которое способно поражать воздушные цели типа самолет ДРЛВ на расстояниях до 150-160 км.

И что из этого следует?

Верно — отныне в этой полосе (начиная считать с ЛБЗ) НИ ОДИН российский самолет не может считать себя "в безопасности", даже при всех "благоприятных условиях" выполнения полета.

И да, самые интересные последствия ЕЩЕ ВПЕРЕДИ...

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