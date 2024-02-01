По заказу уклонистов. Почему кажется, что закон о мобилизации не исправили, а кастрировали

Новая версия законопроекта о мобилизации не кажется ветерану войны Евгению Дикому ни адекватной, ни рабочей. В ней он не видит ни справедливости к воюющим бойцам, ни действенной схемы мобилизации.

Ни справедливости, ни мобилизации (анализ кастрированного законопроекта)

Весь месяц инфопространство было заполнено словосочетанием "справедливая мобилизация". К сожалению, внесенный вчера законопроект не обеспечивает ни справедливости, ни мобилизации.

Начнем со справедливости

В проекте, к счастью, оставлена главная положительная новация, которую мы уже видели в предыдущей версии месяц назад: установление предельного срока службы — 36 месяцев.

Однако, как и в первой версии, этот срок одинаков для всех.

То есть за месяц дискуссий авторы проекта так и не смогли понять очень простой вещи: что 36 месяцев службы в ТЦК на Львовщине или же делопроизводителем строевой части в Киеве и даже вполне реальной боевой работы по сбиванию "шахедов" — это абсолютно не то же самое, что 36 месяцев в Авдеевке или Крынках.

Наверное, жизненный опыт авторов настолько тыловой, что для них все делится на "служба" и "не служба", и первое кажется чем-то нереально-ужасным и абсолютно одинаковым.

В реальной же жизни люди на "нулях" нуждаются в дембеле раньше, чем военнослужащие на небоевых должностях: и из соображений этики и справедливости, и по банальным практическим причинам — извините за формулировку, но они быстрее "изнашиваются" и чисто физически требуют замены не через три года, а быстрее.

Также установление одного срока службы для всех создаст серьезную проблему — необходимость одновременно демобилизовать чуть ли не 700 тысяч человек примерно весной следующего года, потому что именно столько вступило в ряды ВСУ в первой волне, в начале большой войны.

Все эти проблемы решаются одной строкой, которой следует дополнить предлагаемую норму о предельном сроке службы — что день на "нуле" засчитывается за два или за три.

Это было бы и о справедливости, и о реальной боеспособности, и о неодновременном дембеле, ведь на "нулях" каждый провел разное время, следовательно, и демобилизовался бы каждый в свой срок, а не все одной волной.

Технически это сделать не сложно, ведь сейчас оплата службы на "нуле" и не на "нуле" очень разная, и финансовые части каждой в/ч ведут соответствующий поденный учет.

Но пока в проекте этого нет.

Теперь перейдем к мобилизации

Поздравляю всех уклонистов страны: новый проект явно написан для них. Из него убрали практически все так называемые "репрессивные" положения предыдущей версии.

Исчезли штрафы за уклонение от учета, которые должны были наконец стать ощутимыми, — так что по умолчанию остаются действующие смешные 1700 грн.

Исчезла уголовная ответственность за отказ проходить ВВК. Итак, остается та же огромная дыра в законодательстве — за отказ от службы в армии дают 3 года, но это касается только тех, кого ВВК признала годными для службы, а отказ от прохождения ВВК — это вроде как не отказ от службы, а значит, и не криминал…

Предусмотрено наложение в административном порядке даже не наказания, а лишь временных ограничений вроде блокировки карточек, временного ареста счетов и запрета выезда из страны (последнее немного смешно, ведь мужчины призывного возраста в военное время и так невыездные). Все эти "меры воздействия" не имеют силы наказания (в отличие от штрафов), а лишь должны заставить уклониста, так и быть, выполнить свой долг по постановке на учет, и автоматом обнуляются, как только он, так и быть, "соблаговолил" зарегистрироваться в ТЦК.

Но даже эту и так очень гуманную часть проекта ухитрились выхолостить и сделать непригодной к реальному исполнению.

В первой версии законопроекта предполагалось, что санкции будет накладывать руководитель ТЦК (по-простому — военком). Я сам писал, что это необходимая и вынужденная мера и что ее нужно уравновесить механизмом быстрой апелляции, чтобы избежать злоупотреблений со стороны военкома.

Однако авторы нового проекта пошли значительно дальше — они вообще забрали у ТЦК полномочия накладывать эти санкции. Теперь все, что может ТЦК, — это обратиться с заявлением в суд, и только суд должен в общем порядке рассмотреть это обращение и применить меры воздействия на уклониста!

В идеальном "сферическом в вакууме" правовом государстве именно так должно быть — только суды должны были бы как-либо ограничивать права и свободы человека. Однако в реальной жизни мы почему-то считаем нормальным назначение полицейскими штрафов за нарушение ПДД, ведь хорошо представляем, что бы произошло, если бы все дела о дорожных нарушениях завалили собой судебную систему. А вот обжаловать решение копа можно в суде, что является защитой прав водителя.

К сожалению, вместо того, чтобы дополнить норму старого законопроекта о наложении санкций ТЦК нормой о возможности быстрой апелляции на эти санкции в суде, авторы проекта решили завалить суды общей юрисдикции десятками, если не сотнями, тысячами исков от ТЦК против уклонистов. Можем уже делать ставки, на какой неделе после принятия проекта в действующем виде судебная система коллапсирует?

Худший путь законодательных решений — это принимать нормы, которые заведомо невозможно выполнить в реальной жизни. Однако предлагаемый механизм применения даже не наказаний, а временных мер воздействия в отношении уклонистов, похоже, именно такой — идеалистический, красивый, но непригодный к употреблению.

Итак, законопроект, который призван решить проблемы несоответствия мобилизационной системы, созданной во время, когда война считалась невозможной, реалиям военного времени, явно не способен эту проблему решить.

Из двух главных предпосылок нормализации мобилизационного процесса — установление предельного срока службы в военное время и установление реального наказания за уклонение от воинского учета — проект частично решает первую (условно "где-то на две трети", потому что сам факт ограничения срока службы очень важен, это прорыв по сравнению с действующей ситуацией "билета в один конец", однако без учета разницы между службой и боевыми действиями норма сильно несовершенна), тогда как вторая проблема в проекте вообще никак не решается.

Действующая ситуация, когда человек стоит перед выбором "одеть пиксель навсегда или заплатить штраф 1700 грн", должна быть заменена на ситуацию, когда выбор сводится к "придется по-любому отдать стране 3 года жизни или в армии, или в тюрьме". Предлагаемый проект далек от этого где-то как "вторая армия мира" от Ла-Манша.

А как же электронный кабинет, изменение возраста призыва, необходимость носить при себе учетный документ, уменьшение категорий лиц с отсрочкой?

Все эти нормы прописаны, на мой взгляд, нормально, но это вспомогательные нормы. В первую очередь должны быть изменены две основополагающие вещи, о которых написано выше. И вот если это сделать, тогда все перечисленные вспомогательные нормы станут рабочими, и в комплексе мы действительно могли бы за достаточно короткое время выйти на совсем другой уровень эффективности мобилизационной работы. Без этих двух основополагающих изменений все эти вспомогательные нормы повиснут в воздухе.

Это примерно как установка автоматической коробки передач, кондиционера, навигатора и других современных "прибамбасов" — очень удобно и полезно, но при условии, что авто в принципе имеет работающий мотор, колеса и вообще способно ехать. К сожалению, с мотором и колесами в проекте не сложилось, поэтому и гаджеты сами по себе авто с места не сдвинут.

Подытоживая

За месяц переработки сырой и несовершенный кабминовский законопроект "усовершенствовали" преимущественно путем кастрирования и выхолащивания.

Создается впечатление, что при внесении изменений "целевой аудиторией" были исключительно уклонисты, а целью авторов правок — никоим образом их не раздражать и не обидеть. Цель обеспечить нашу армию достаточным для обороны от орды количеством бойцов осталась где-то за скобками.

Создается впечатление, что наша гражданская власть и общество, на настроения которого она ориентируется, решили повторить историю УНР.

Наше государство в 21 веке так же, как столетие назад, не станет прижимать права несознательных граждан и осуществлять принудительную мобилизацию, зато максимально использует потенциал граждан сознательных, пока все они физически закончатся.

Сможет до конца оставаться правовой и демократической, с популярной популистской властью, гуманными политиками. Вот только не сможет защитить тех самых несознательных граждан (и, к сожалению, вместе с ними — семьи граждан сознательных) от оккупации ордой.

И так же, как столетие назад, исчезнет с карты мира, но в памяти тех, кто успеет сбежать за границу, навсегда останется "теплой и ламповой", "белой и пушистой".

Что ж, так тоже можно. Имеем право и на такой выбор. Только потом не говорите, что нельзя было по-другому и что никто не предупреждал.

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