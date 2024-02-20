Заработать на войне: откуда в Украине появились почти 3 тысячи новых миллионеров

Согласно последней статистике, в Украине после февраля 2022 года появилось почти три тысячи новых миллионеров. Экономист Алексей Кущ не может объяснить это иначе, как умением некоторых людей заработать на войне.

По уточненным данным официального декларирования доходов, за первый год войны (2022-й) количество миллионеров в Украине выросло на рекордные 16% — до 12,37 тыс. человек.

Такие данные привел Данило Гетманцев.

То есть, несмотря на войну, в Украине появилось 2863 новых миллионера.

И это только официально и невзирая на то, что 6 млн человек оказалось за рубежом (многие из них не сдают декларации) или в оккупации.

А среди тех, кто выехал или остался на оккупированных территориях, тоже были миллионеры, которые пропали с радара нашей налоговой системы.

Такой рост подтверждает слова классика о том, что чем больше слез и отчаянья на одном социальном полюсе, тем больше излишеств и развращенной роскоши — на другом.

С одной стороны, рост количества миллионеров — это хорошо. Общество богатеет, сумма налогов в бюджет — растет.

Но это если работает экономика.

А если в 2022-м году ВВП упал на 29%? А промышленность — еще глубже?

В таком случае рост числа миллионеров — это свидетельство того, что часть общества научилась зарабатывать на войне и является главным бенефициаром ее продолжения.

И эта часть общества практически никак не связана с динамикой роста/падения экономики страны в целом.

Равно как и с судьбами миллионов соотечественников, которые находятся на фронте, в тылу, в статусе беженцев или в оккупации.

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