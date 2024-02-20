Наступление на Купянск: почему россияне не могут выйти из леса

На Купянском направлении, имея существенное преимущество на земле и в воздухе, россияне упорно бьются лбом в украинскую оборону. Военный обозреватель Константин Машовец иронично предлагает распространить этот передовой опыт на другие участки фронта.

Купянское направление.

Очевидно, здесь противник столкнулся с определенными трудностями.

Попытка командования противника "развивать успех" в районе с.Табаевка и с.Крахмальное силами 2-й "таманской" мотострелковой дивизии (мсд) 1-й "гвардейской" танковой армии (гв.ТА), в том числе, в виде продвижения во фланг и тыл наших подразделений, которые продолжают удерживать рубеж Ивановка — Котляровка, у них не получается.

Альтернативный способ действий, в виде продвижения в сторону с.Песчаное, также натолкнулся на весомые возражения со стороны ВСУ.

Более того, позиции противника в районе с.Табаевка и с.Крахмальное находятся в достаточно неудобном для организации и проведения любых наступательных действий положении.

Дело в том, что, в свою очередь, передовые позиции ВСУ находятся здесь на господствующих высотах по отношению к этому району, и украинские войска, в данном случае, имеют возможность путем нанесения эффективного огневого поражения по ближайшей тактической зоне противника существенно ему мешать в этом смысле.

Любое сосредоточение и развертывание сил противника — тут же попадает "на глаза" украинским войскам, и они путем нанесения огневого поражения очень усложняют для противника этот процесс.

Иными словами, передовые подразделения 15-го мотострелкового полка (мсп), 1-го танкового полка (тп) 2-й мсд противника, которые пытаются здесь наступать, столкнулись с достаточно существенными сложностями.

Именно для того, чтобы их преодолеть, сейчас командование противника действует достаточно привычным для него способом — пытается усилить действующую на этом участке свою ударную тактическую группу дополнительными силами и средствами. Фиксируется перемещение по крайней мере 3-х дополнительных штурмовых подразделений (до роты каждое) в районы — восточнее Котляровка, район отм.128.7 и северо-восточнее Табаевки.

Поэтому, думаю, в течение какого-то ближайшего времени противник осуществит на этом участке очередную попытку "пробиться в северо-западном направлении" (вдоль дороги Купянск — Сватово) в виде серии акцентированных атакующих\штурмовых действий.

Кроме этого, продолжается "возня" севернее и северо-западнее с.Синьковка. Передовые подразделения 25-й отдельной мотострелковой бригады (омсбр), усиленные подразделениями 138-й омсбр (обе из состава 6-й общевойсковой армии \ЗВА противника) не оставляют своих попыток пробиться вдоль р.Оскол и железной дороги, которые идут с севера, по общей дирекции Синьковка — Петропавловка к левобережной части Купянска и дороги Купянск — Сватово.

Но это получается у них достаточно странным способом.

Они раз за разом пытаются "продавить" оборону ВСУ, действуя с опушки леса южнее Лимана Первого, но каждый раз, как только выдвигаются на открытую местность, попадают под плотное огневое поражение.

Более того, в отдельных случаях передовые подразделения этих двух бригад даже вынуждены оставлять свои вынесенные вперед наблюдательные пункты и позиции отделений.

Командование противника на этом участке пытается действовать якобы нестандартно и нешаблонно, постоянно меняет направления атак и штурмов — то западнее Синьковки возьмут, то восточнее (от Ольшан), то попытаются "через лес", то даже одновременно попытаются, но снова и снова натыкаются на плотный огонь ВСУ.

Я, например, понимаю, чего у них не получается, но интересно, сколько еще "угробит" командование 6-й ЗВА противника своих резервов, которые им гонят в перманентном режиме, прежде чем оно поймет (ну, или вспомнит) одну простую истину, которую ему преподавали в свое время в соответствующих, очевидно, еще советских военно-учебных заведениях?

Сил и средств у противника здесь достаточно, превосходство в воздухе и в артиллерии — налицо, но наступление войск этой армии снова и снова выливается в лобовые атаки "на выдавливание".

Ну, "хозяин — барин", продолжайте в этом же духе.

Желательно распространить передовой опыт 6-й ЗВА на другие участки и направления фронта.

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