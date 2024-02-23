Запад зарабатывает на войне. Как убедить союзников выделить деньги Украине

Запад неплохо зарабатывает на войне в Украине — наращивают производство военные заводы, обновляются запасы вооружения. Поэтому, замечает экономист Сергей Куюн, неплохо было бы напомнить об этом, когда речь идет о помощи Украине — копеечной по меркам экономик союзников.

Помощь Украине — это выгодно!

Нет сил уже смотреть на те колебания и "обеспокоенности" Запада относительно помощи Украине. Тем более, что речь идет о копеечных расходах в масштабах западных экономик.

Более того, Запад неплохо зарабатывает на нашей беде. Наращивают производство военные заводы, обновляются запасы вооружения.

А вот вам свежий пример. Европейские и американские нефтяные компании получили рекордные прибыли более $281 млрд с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Об этом пишет LIGA.Бизнес со ссылкой на расследование группы Global Witness.

Согласно данным анализа, пять крупнейших западных нефтегазовых компаний — Shell, BP, Chevron, ExxonMobil и TotalEnergies получили более $281 миллиарда прибыли после начала вторжения РФ в Украину.

Причина — рост цен на энергоносители из-за войны в Украине и экономических антироссийских санкций.

Эти трансформации мы ощутили и на себе — американское дизтопливо и сжиженный газ стали обыденностью в Украине. Неплохой спрос мы создали и для европейских НПЗ, которые продают нам нефтепродукты с хорошими наценками. Также мы загрузили европейскую портовую и транспортную инфраструктуру.

Думаю, если комплексно сравнить выгоды Европы и Штатов, получим цифру, на фоне которой помощь нам, включая расходы на украинцев в Европе, может показаться смешной.

Это касается в том числе и Польши, которая нам постоянно напоминает о своей помощи. Сколько мы покупаем у поляков горючего, платим в портах, на железной дороге, в ценах на горючее? Какие транзитные доходы обеспечили Варшаве за счет поставок множества номенклатуры необходимых нам товаров? И сколько зарабатывают польские экспортеры, которым открылся наш огромный рынок?

Пишу это не для зрады. Экономический вектор должен пополнить аргументацию украинской стороны в переговорах с партнерами.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник