Подслеповатая авиация РФ. Что означает для противника потеря еще одного самолета А-50

Аналитик Александр Кочетков подводит итоги успешной охоты украинской ПВО за очередным самолетом дальней разведки А-50. Для российской авиации эта утрата — то же самое, что для человека — частичная потеря зрения.

КРАСИВО ПЫЛАЕТ И ВПЕЧАТЛЯЮЩЕ ПАДАЕТ

Наша ПВО сбила очередной суперважный (и супердорогой) российский самолет ДРЛО А-50У. Уже второй за последнее время, что является фантастическим достижением. Потому что в мире пока не сбивали ни одного самолета системы дальнего радиолокационного обнаружения, а мы — уже два, и один повредили на аэродроме.

Без самолетов дальней радиоразведки вражеская авиация не то что совсем слепая, но подслеповатая точно. Ее действия становятся ситуативными и малоуправляемыми. Поэтому такие самолеты берегут как критическую составляющую воздушных сил.

Постоянно подчеркиваю, что ракеты недоимперия может и производить, и закупать у своих союзников. А вот самолеты ДРЛО — нет. Россияне уже лет десять пытаются создать А-100 — самолет ДРЛО следующего поколения, и — никак. В этой сфере, в первую очередь, по современным системам радиолокации, санкции работают. Сейчас в недоимперии осталось шесть таких самолетов, пополнения не ожидается.

Еще сложнее ситуация с подготовкой экипажей для этих самолетов — там нужны штучные высококвалифицированные специалисты, заключенного из колонии туда не завербуешь.

Отдельно согревает, что враг снова недооценил возможности нашей ПВО. Как и предполагалось, он отодвинул маршрут своих самолетов-разведчиков подальше от фронта, но недостаточно. Сейчас еще отодвинет, но это существенно уменьшит эффективность такой разведки. Что имеет особое значение перед появлением у нас самолетов F-16.

Не хочу раскрывать подробности, но с равной вероятностью успешную атаку могли выполнить "Patriot-PAC 2" или ЗРК С-200. Но обязательно после специальной модификации для увеличения дальности и изменения алгоритмов управления. Несомненно, что разработчики таких модификаций заслуживают самых высоких государственных наград.

Относительно С-200. Напомню, что в 2001 году во время совместных учений ПВО Украины и России в Крыму ракета С-200В не попала в самолет-мишень, система самоуничтожения не сработала. Ракета пролетела 260 км и нашла пассажирский авиалайнер.

Вопли вражеских пропагандистов, что уже второй А-50У попал под "дружественный огонь" российской ПВО — это полный бред. Тихоходную цель, летающую по заранее известному круговому маршруту, не идентифицирует как вражескую даже самый тупой расчет ПВО. Особенно дважды подряд.

В этом смысле более "вероятным" выглядит вариант, что пилоты российского разведчика взяли с собой в полет гранату, начали ею играть, перебрасывать друг другу, и она взорвалась. Это не смешно, потому что это — официальная российская версия катастрофы самолета с Пригожиным на борту.

Обратите внимание: россиянам удобнее признать дебильность собственных воинов, чем допустить, что это успешные действия ВСУ, которым они не в состоянии помешать. Поэтому путь к победе — это наносить врагу неоспоримые поражения, которые они не смогут скрыть. Освобождение Донецка, или Мелитополя, или выход в Крым, скорее всего, вызовет в недоимперии отчаяние и беспорядки, которые с большой вероятностью приведут к краху режима чемоданного фюрерка. Такое в российской истории уже случалось.

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