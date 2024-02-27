Черный февраль. Как украинская ПВО сбивает российскую авиацию в режиме нон-стоп

Февраль стал черным месяцем для российской авиации, констатирует военный обозреватель Александр Коваленко. Украина занялась выдавливанием из своего воздушного пространства авиации врага — и начало положено очень успешное.

Декабрь 2023 года отметился феерическим уничтожением сразу трех российских фронтовых бомбардировщиков с функцией истребителя Су-34 в районе временно оккупированной Чаплинки, а неполные два месяца 2024-го — уже массовым падением российских самолетов. Причем теперь среди них есть уникальные и очень редкие экземпляры.

Что потеряли оккупанты

В январе-феврале 2024 г. официально подтверждено уничтожение 11 российских самолетов и одного вертолета.

Так, 14 января был уничтожен уникальный ДРЛС А-50 и поврежден летающий командный пункт Ил-22.

Утром 24 января в воздушном пространстве России был сбит военно-транспортный Ил-76. При этом до сих пор так и неизвестно, кто именно уничтожил этот самолет в небе над Белгородской областью РФ.

А вот в феврале начался просто отстрел российской авиации в режиме нон-стоп. 17 февраля сбили два Су-34 и 1 Су-35С. 18 февраля — еще один Су-34. На утро 19 февраля был сбит один Су-34 и один Су-35. 21 февраля — один Су-34, а 23 февраля вишенка на торте — снова А-50!

Отдельно отмечу, что 7 февраля был сбит ударный вертолет Ка-52, но это как бонус для общих знаний по этой теме.

Теперь немного подробностей о том, насколько это болезненные потери для воздушно-космических сил (ВКС) РФ.

Номенклатура потерь

Су-34

Этот фронтовой бомбардировщик с функцией истребителя является основной рабочей птичкой ВКС РФ в вопросах нанесения ударов бомбами. В нынешних условиях это исключительно КАБ (управляемые авиационные бомбы).

Согласно верифицированным данным, за все время полномасштабной войны в Украине россияне потеряли 25 Су-34. Согласно неверифицированным данным — ВКС РФ потеряли более полусотни Су-34 (уничтоженными и поврежденными).

По состоянию на конец 2021 года на вооружении российских воздушно-космических сил находилось 110 Су-34, из которых боеспособными были менее 100. То есть потери потенциала за два года войны составили 50%? Не совсем.

Россия продолжает производить Су-34, и Новосибирский авиационный завод имени В.П. Чкалова ежегодно передавал ВКС РФ до эскадрильи. Например, в 2022 году было передано 10 самолетов Су-34, а в 2023-м — шесть единиц. Поэтому относительная компенсация потерь происходила, но полностью ее перекрыть российский военно-промышленный комплекс просто не способен.

Су-35

Согласно верифицированным данным, за два года полномасштабного вторжения в Украину ВКС РФ потеряли семь истребителей Су-35. Согласно неверифицированным — количество потерянных самолетов превысило 20 единиц. При этом по состоянию на конец 2021 года в составе российских ВКС было 99 истребителей Су-35.

Производство Су-35 в России продолжается, и в 2022 г. Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) передал ВКС РФ семь истребителей Су-35, а в 2023-м — 10 самолетов. То есть ежегодное производство этих боевых машин не превышает эскадрилью.

А-50

Из уничтоженной российской авиации за два года полномасштабной войны самой жирной целью стал, конечно же, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50.

Эти самолеты обеспечивают контроль воздушной обстановки и управление оперативно-тактической авиацией, благодаря чему российские оккупационные войска получают в реальном времени информацию о присутствии в воздушном пространстве Украины тактической авиации ВС ВСУ, фиксируют пуски ракет с украинской стороны, уточняют целеуказание для нанесения бомбовых и ракетных ударов. Также увеличивается дальность поражения комплексов ПВО ЗРС С-400.

Самолеты А-50 являются важной составляющей в получении разведывательной информации и наведении российских ударов по Украине. Но есть нюанс. Этих самолетов очень мало.

ДРЛВ А-50 производились с 1985 года, но сегодня в России нет как их производства, так и возможности полноценного, комплексного ремонта.

Всего таких самолетов в составе ВКС РФ — девять, из которых один находится на очень долгой, практически бесконечной модернизации, два в очереди на регламентные ремонтные работы, один получил повреждение ударным дроном радиотехнического комплекса "Шмель" в Беларуси и до сих пор не отремонтирован (и вряд ли будет), а два были сбиты с начала 2024 года.

Стоимость одного такого самолета оценивается в среднем в $400 млн, но с учетом их редкости и невозможности производства можно умножать на два. То есть потеря А-50 для России — это убытки минимум на миллиард долларов.

Выводы

В начале полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году Россия потеряла наибольшее количество самолетов за всю свою историю. Но теперь, спустя два года, потери страны-агрессора становятся катастрофическими не столько количественно, сколько репутационно и стратегически.

Россия теряет уникальные, дорогие самолеты в глубоком тылу, а ее тактическая авиация в якобы безопасной зоне находится отнюдь не в безопасности.

Россию в 2022 году вытеснили из северо-западного сектора Черного моря, а в 2023 году погнали из Севастополя в Новороссийск. В 2024 году Украина займется выдавливанием из своего воздушного пространства, над временно оккупированными территориями и частично из российской тыловой зоны авиации врага. И, надо признать, начало положено очень успешное.

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