ТЦК должны конфисковать гражданскую технику: как быстро построить укрепления на пути наступления РФ
Военный корреспондент Богдан Мирошников обращает внимание на хаотичную, по его оценке, ситуацию с фортификациями к западу от Авдеевки. Эту проблему нужно решать срочно, ведь через слабые позиции, в конце концов, и прорывается враг
Ситуация с фортификациями западнее Авдеевки — это прекрасное отражение хаоса военного времени.
У нас никогда инженерка не была сильной стороной из-за отсутствия достаточного количества техники и неидеальной системы подготовки специалистов.
Режим военного положения позволяет конфискацию соответствующей гражданской техники, и делать это должны ТЦК.
Да, это гражданская техника, но ведь и оккупанты на захваченных территориях массово "по-беспределу" конфисковывали тракторы, бульдозеры и прочее.
Не налажена работа небольших бетонных заводов в оперативном тылу. В большом количестве. Это домашняя работа для ОВА.
Делать модульные металлические блиндажи — это хорошо, но если они не оцинкованные — то коррозия их сожрет довольно быстро. Особенно на Донбассе, где разветвленная система рек и водоемов — с высоким уровнем грунтовых вод.
Это хаос, который непосредственно влияет на нашу обороноспособность, и я бы хотел, чтобы на это обратили внимание.
С другой стороны, есть участки, которые хорошо защищены. И поэтому оккупанты там или не продвигаются вообще, или очень медленно продвигаются.
Больше проблем будет с отдельными позициями, которые могут не очень качественно обустраиваться, и за это уже отвечает комвзвода/роты/бата/бригады.
Потому что банально через такие позиции потом прорывается враг. Как итог — у нас потери людей (погибшие, раненые, в плену) и территорий.
У нас до сих пор есть участки с окопами по грудь🙃
За этим также надо усилить контроль.
Проблемы есть, их надо решать. Времени мало.
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