Жизнь солдат важнее техники: как и почему был подбит первый украинский Абрамс

Первая потеря украинского танка Абрамс несколько дней назад все еще вызывает вопросы. Военный корреспондент Юрий Бутусов объясняет причины этого боевого эпизода — с организационной и тактической точек зрения.

Полная информация по обстоятельствам потери танка М1Абрамс, действиям командования 47-й механизированной бригады. After action review

1. Организационные вопросы:

по словам командиров, танк был оснащен системой РЭБ, но она по определенным причинам не сработала, почему именно — уже не выяснить, но не исключено, что противник изменил частоты для управления дронами, и РЭБ на этих частотах не обеспечил прикрытие. Средства РЭБ на танки, которые бы гарантировали защиту, штатно не поставляются, это все надо искать и делать за свой счет, и дроны постоянно меняются и опережают развитие средств РЭБ, это общая проблема;

длительное время на танки Абрамс пытались установить решетки и "мангал", но пока безуспешно. Это и особенности конструкции танка, и его брони. Проблему пытаются решать до сих пор. Но альтернатива такова — или держать боеспособные танки в тылу, или останавливать российское наступление всеми возможными средствами. Конечно, надо рисковать техникой. 47-я бригада прилагала усилия для защиты "абрамсов", но это не удалось сделать из-за определенных технических обстоятельств.

2. Тактические вопросы

Как я и написал сразу, действия командования 47-й омбр имеют свою логику.

Во время боя 26 февраля в селе Бердичи враг прорвался значительными силами через боевые порядки соседней бригады с фланга. Возникла угроза, что группа пехотинцев 47-й бригады останутся отрезанными от своих и попадут в окружение. Требовалась немедленная контратака, надо было уничтожить группы россиян, которые зашли в тыл нашей позиции. Риски выполнения задания для танка были высокими, но жизнь бойцов важнее техники. Благодаря действиям экипажа "абрамса", "брэдли", ударам артиллерии и дронов 47-й бригады две российские штурмовые группы были уничтожены, наши пехотинцы отошли. "Абрамс" был потерян. Действия на тактическом уровне были обоснованы тяжелой обстановкой.

Вопрос к применению "абрамсов" — это не вопрос только к 47-й бригаде, но и для высшего командования.

Правильно применить "абрамсы" в данном месте с высот невозможно, поскольку высоты в Авдеевке и на коксохимическом заводе контролирует противник, а 47-я бригада получила зону ответственности в низинах.

Но запретить использовать "абрамсы" для контратак нельзя, потому что пехота должна поддерживаться бронетехникой. 47-я бригада сейчас находится на одном из направлений главных ударов российской армии на Донбассе, и враг бросает постоянно новые силы в лобовые атаки, останавливать эти непрерывные атаки нужно всеми имеющимися средствами.

Если считать потери техники и пехоты, россияне в этом районе теряют в разы больше, и большая заслуга в том как раз украинских воинов на американской бронетехнике.

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