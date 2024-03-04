Без отключений, но с миллиардными долгами. С чем входят украинские энергетики в весну 2024 года

Украинская энергетика героически прожила зиму без массовых отключений и блэкаутов. Но это не значит, что она начинает весну без проблем, отмечает экономист Владимир Омельченко — их как раз много, и главная — огромные долги.

Хочется еще раз поблагодарить наших энергетиков за то, что мы прошли уже вторую зиму в условиях большой войны и обстрелов энергетической инфраструктуры. Они работают в чрезвычайно тяжелых условиях, но несмотря на все сложности, продолжают обеспечивать людей светом. Однако, стоит отметить, что не все сложности в энергетике связаны с обстрелами энергообъектов.

Я постоянно подчеркиваю, что я — сторонник полной либерализации энергетической отрасли. Прозрачные и рыночные механизмы позволят обеспечить надежную и стабильную работу энергетической системы. И за два года войны стало очевидно, что откладывать этот вопрос уже некуда.

Прежде всего, мы должны продолжать интеграцию нашего энергорынка в европейский, а для этого наши правила должны соответствовать тем, что действуют в ЕС. Полная синхронизация энергорынков, так называемый market coupling, поможет усилить энергобезопасность и экономику Украины и Европы. Для этого, в частности, нужно привести прайс-кэпы в соответствие с уровнем европейских, чтобы ценовые колебания на наших рынках были синхронны.

Пока этого не будет сделано, мы не сможем нормально импортировать электроэнергию в часы, когда это наиболее необходимо. А это, в свою очередь, создает препятствия для стабильной работы энергосистемы. Выравнивание прайс-кэпов до европейского уровня существенно улучшит стабильность энергоснабжения украинцев.

Также весна — это идеальное время для экспорта электроэнергии в Европу. Энергоблоки АЭС и ТЭС еще не вышли в плановые ремонты, хорошая солнечная погода, которая способствует увеличению производства солнечной энергии, а также люди не пользуются обогревателями и кондиционерами. Но на пути экспорта стоит экспортное ПСО, которое обязывает экспортеров отдавать государству 80% своей прибыли. Оно было введено, когда в Европе были аномально высокие цены на электроэнергию и вполне логичным было введение такого механизма, что позволило улучшить финансовое состояние оператора энергосистемы "Укрэнерго". Но сейчас, когда цены выровнялись, этот механизм просто мешает экспорту. Его нужно отменять, чтобы Украина могла привлечь дополнительную валютную выручку, что поможет укрепить экономику, а энергокомпаниям — получить средства на ремонты.

Кроме того, надо решить проблему многомиллиардных долгов в энергетике, потому что они не позволяют энергетикам готовиться к следующей зиме, а также отпугивают потенциальных инвесторов. Украина имеет очень благоприятные условия для развития "зеленой" энергетики, и западные инвесторы могли бы вкладывать в это свои средства, но они видят долги перед производителями чистой энергии. Сейчас сектору ВИЭ задолжали почти 24 млрд грн за уже произведенную электроэнергию. Эта ситуация негативно влияет на инвестиционную привлекательность и на развитие возобновляемой энергетики, которая год назад позволила уменьшить количество отключений света. Решение этой проблемы позволит привлечь инвесторов в строительство новых энергообъектов, которые усилят стабильность энергосистемы.

Считаю, что серьезного пересмотра требует коммерческая стратегия "Энергоатома" и "Укргидроэнерго", что должно в большей степени влиять на сроки проведения ремонтных компаний. Ведь сейчас мы наблюдаем большой профицит из-за потепления, паводка и увеличения генерации СЭС. Оторванность графика ремонтов от коммерческой стратегии приводит к большим потерям самих этих компаний, а также снижаются поступления в Госбюджет от дивидендов.

Также требует решения проблема долгов в рамках механизма ПСО для населения. Поставщикам универсальных услуг задолжали более 20 млрд грн. Сумма значительная, и из-за этих долгов ПУУ начинают формировать задолженности перед другими участниками рынка. Это негативно влияет на весь энергетический сектор и значительно усложняет работу энергосистемы. Кроме того, за прошлый год существенно выросла задолженность на балансирующем рынке — на 44% до более 18 млрд грн. Львиную долю этих долгов формируют государственные и коммунальные компании. Я считаю, что нужно уменьшить количество потребителей, которые получают электроэнергию у поставщика последней надежды. Что позволит перенести часть нагрузки с балансирующего рынка на рынок "на сутки вперед".

Сейчас идеальное время для решения этих проблем. Мы только что вышли из зимы и именно сейчас мы имеем больше всего времени перед началом следующей. Поэтому нужно максимально эффективно использовать время, чтобы после двух сложнейших зим для украинской энергетики подготовиться к следующей, которая может стать легче, если продолжить либерализацию энергорынков и решить финансовые проблемы отрасли.

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