Будущее за атомом? Стоит ли тратить миллиарды на новые блоки АЭС в Украине

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НУЖНО ЛИ УКРАИНЕ СТРОИТЬ НОВЫЕ БЛОКИ АЭС?

Всегда поддерживал идею, что Украина не сможет достичь целей энергетического перехода и обеспечить достаточность мощностей для развития экономики без роста ВИЭ-генерации, построения новых атомных блоков и создания современной маневренной генерации и систем накопления энергии.

Украина уже потеряла во время российской агрессии около 16 ГВт мощностей. Также следует учитывать, что у большинства объектов тепловой генерации уже давно закончились предельные сроки эксплуатации. Наша энергетика, по меткому выражению экс-министра энергетики Ивана Плачкова, напоминает музей техники 60-х — 80-х годов, подобный автомобильному парку Кубы, характеризующемуся достижениями американского автопрома дореволюционного периода.

На сегодня, ОЭС не имеет резервов мощностей, а старинные ТЭС, оставшиеся в наследство от СССР, находятся в аварийном состоянии из-за изношенности активов и разрушения российскими ракетами и дронами. Таким образом, имеющиеся энергетические мощности не только не способны обеспечить электроэнергией будущее восстановление экономики, но и даже приемлемый уровень надежности энергоснабжения в военный период, когда огромное количество предприятий лежит в руинах.

Как известно, текущий ОЗП Украина проходит на удовлетворительном уровне в значительной степени благодаря теплой зиме и импорту электроэнергии. В такой ситуации представляется, что рациональным решением является использование средств на ремонт существующей инфраструктуры и реализация децентрализованных проектов, которые могут начать производить электроэнергию не позднее 12-16 месяцев от начала строительно-монтажных работ. К таким проектам, прежде всего, следует отнести строительство СЭС, ВЭС, объектов биоэнергетики и задействование высокоманевренной газовой генерации (ГТУ/ГПУ).

Зато заявленное Минэнерго строительство четырех атомных блоков потребует более 20 млрд. долл. США. В этом контексте возникает два важных вопроса. Первый, — где НАЭК "Энергоатом" возьмет такие деньги, имея задолженность только по ПСО около 17 млрд. грн? Второе, — есть ли смысл тратить ежемесячно много миллиардов гривен на проект, который позволит поставлять электрическую энергию не ранее, чем через пять лет?

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На первый вопрос у меня вообще отсутствует ответ, поскольку не могу себе представить, кто предоставит НАЭК "Энергоатом" огромные кредиты в условиях войны, а повышение цен на электрическую энергию лимитировано низкой платежеспособностью потребителей. Ответ на второй вопрос также очевиден — приоритет в финансировании в условиях ограниченной финансовой помощи со стороны партнеров и критической ситуации на фронте должен предоставляться потребностям ВСУ. Ведь, если врага не остановить, тогда возникает очередной вопрос — какой смысл в строительстве указанных атомных блоков? Безусловно, Украина нуждается в новой атомной генерации, но есть нюансы.

Как уже заявлено Минэнерго, планируется построить четыре атомных блока, на которых будут размещены следующие реакторы — два российского дизайна ВВЭР-1000 и два по проекту компании Westinghouse — АP-1000. Если к реакторам типа АP-1000 меньше вопросов, то выбор российского проекта кажется достаточно сомнительным, даже не столько с точки зрения соответствия современным стандартам безопасности и технологий, сколько учитывая создание дополнительной зависимости от российского разработчика по эксплуатационным требованиям, обслуживанию и комплектующим.

В текущий момент, представляется, что целесообразнее правительству сосредоточиться на вопросах разработки ТЭО проектов по строительству новых атомных блоков, выбора реакторов, подготовки множества технической документации и законодательного обеспечения, чем на затратах огромных средств на строительно-монтажные работы.

Также, стоит сфокусироваться чиновникам на проблеме достижения независимости регулятора (ГИЯР) от эксплуатирующей организации и профильного министерства и на улучшении его кадрового обеспечения. Эту работу целесообразно сделать, чтобы сразу после завершения войны на благоприятных для Украины условиях, не теряя времени, перейти к практической фазе выполнения проектов.

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