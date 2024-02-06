Отключения, аварии, ремонты. Готова ли Украина к новым поражениям энергообъектов

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ДАВНО ЗАБЫТЫЕ... ГРАФИКИ ОТКЛЮЧЕНИЙ

На прошлой неделе впервые за много месяцев вражескими воздушными обстрелами было нанесено существенных повреждений одной из подстанций "Укрэнерго". В прошлый раз подстанции поражались еще в сентябре 2023-го года. Впрочем, на этот раз повреждения были такими, что обусловили необходимость отключения потребителей.

Месяцы почти без поражений энергетических объектов, а соответственно, и без отключений электроэнергии, многим вселили веру в то, что проблем уже точно не будет — такое себе одно из классических когнитивных искажений. Надо понимать, что исходя из большого количества "шахедов", которые сбивали силы обороны, мы просто не знаем, куда они были направлены. И то, что на начало февраля мы не имели отключений, является заслугой сил обороны и иностранных партнеров, которые поставляли нам системы воздушной защиты. А быстрое восстановление энергоснабжения — заслуга наших энергетиков.

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Ползимы позади. Что на самом деле нужно, чтобы избежать отключений света

Этот недавний обстрел наводит на несколько мыслей и выводов — не новых, но чем дальше, тем более актуальных.

Мы постоянно должны быть готовы к новым обстрелам и поражениям энергетических объектов. Другое дело, что с приближением тепла и солнечных дней, когда существенно возрастет производство из возобновляемых ресурсов, мы фактически проходим критические периоды. Однако, это не означает, что угроза миновала полностью. Нужно помнить, что наша энергосистема является высокоцентрализованной, где небольшое количество узлов отвечает за большие объемы производства и передачи электроэнергии. По техническим характеристикам, мы критически зависимы от оборудования, которое используется в основном в бывших советских странах, а потому обречены страдать от дефицита оборудования в случае новых массированных атак. Это, конечно, задача многих лет, но после объединения украинской энергосистемы с европейской нам нужно двигаться в сторону унификации по классам оборудования, которое будет составлять основу энергосистемы. Важный акцент должен делаться на децентрализацию и развитие распределенной генерации. Хотя в этом совершенно нет ничего нового, ведь согласно действующему законодательству, это одна из целей государственной политики в электроэнергетике. А вместе с этим, нужно повышать значимость сетей низкого класса напряжения. Нужно восстанавливать поврежденные мощности. Лето может оказаться снова непростым и даже сложнее, чем текущая зима, ведь большая часть мощностей будет отправлена в плановые ремонты. А затем — снова импорт, аварийная помощь, долги. А тем временем, компании снова рискуют не иметь достаточно средств на ремонтную кампанию.

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