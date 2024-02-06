Відключення, аварії, ремонти. Чи готова Україна до нових уражень енергооб'єктів

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ДАВНО ЗАБУТІ… ГРАФІКИ ВІДКЛЮЧЕНЬ

Минулого тижня вперше за багато місяців ворожими повітряними обстрілами було завдано суттєвих пошкоджень одній із підстанцій "Укренерго". Минулого разу підстанції уражались ще у вересні 2023-ого року. Втім, цього разу пошкодження були такими, що зумовили необхідність відключення споживачів.

Місяці майже без уражень енергетичних обʼєктів, а відповідно, й без відключень електроенергії, багатьом вселили віру в те, що проблем уже точно не буде – таке собі одне із класичних когнітивних викривлень. Треба розуміти, що виходячи із великої кількості "шахедів", які збивали сили оборони, ми просто не знаємо, куди вони були спрямованими. І те, що на початок лютого ми не мали відключень, є заслугою сил оборони та іноземних партнерів, які постачали нам системи повітряного захисту. А швидке відновлення енергопостачання – заслуга наших енергетиків.

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Пів зими позаду. Що насправді потрібно, аби уникнути відключень світла

Цей нещодавній обстріл наводить на кілька думок та висновків – не нових, а проте щодалі, то більше актуальних.

Ми постійно повинні бути готовими до нових обстрілів та уражень енергетичних об’єктів. Інша справа, що із наближенням тепла та сонячних днів, коли суттєво зросте виробництво з відновлюваних ресурсів, ми фактично проходимо найкритичніші періоди. Проте, це не означатиме, що загроза минула цілком. Потрібно пам’ятати, що наша енергосистема є високоцентралізованою, де невелика кількість вузлів відповідає за великі обсяги виробництва та передачі електроенергії. За технічними характеристиками, ми критично залежні від обладнання, яке використовується здебільшого у колишніх радянських країнах, а відтак приречені потерпати від дефіциту обладнання у разі нових масованих атак. Це, звісно, задача багатьох років, але після об’єднання української енергосистеми із європейською нам потрібно рухатись в сторону уніфікації за класами обладнання, яке складатиме основу енергосистеми. Важливий акцент повинен робитись на децентралізацію і розвиток розподіленої генерації. Хоча в цьому цілковито немає нічого нового, адже згідно чинного законодавства, це є одна із цілей державної політики в електроенергетиці. А разом із цим, потрібно підвищувати значущість мереж низького класу напруги. Потрібно відновлювати пошкоджені потужності. Літо може виявитись знову непростим і навіть складнішим, ніж поточна зима, адже велику частину потужностей буде відправлено у планові ремонти. А відтак — знову імпорт, аварійна допомога, борги. А тим часом, компанії знову ризикують не мати достатньо коштів на ремонтну кампанію.

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