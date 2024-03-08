Хитрый трюк украинской ПВО. Почему в феврале удалось сбить так много самолетов РФ

В феврале украинская ПВО сбила гораздо больше самолетов противника, чем обычно — примерно в три раза. Военный эксперт Дэвид Экс в колонке для The Telegraph видит главной причиной этого применение одной передовой западной технологии

В прошлом месяце украинские ВВС совершили беспрецедентную серию поражений воздушных целей. За 12 дней, начиная с 17 февраля, ВВС, которые эксплуатируют украинские военные самолеты, а также наземную систему ПВО, заявили, что сбили ошеломляющее количество российских военных самолетов — 13.

Точно подтвердить все попадания не представляется возможным, и возможно, реальное количество несколько ниже – но, может, и выше.

В любом случае, никто не спорит, что в прошлом месяце украинцы сбили много российских самолетов. В среднем с тех пор, как два года назад Россия расширила свою войну с Украиной, российские ВВС и военно-морская авиация теряли по четыре самолета в месяц из-за действий Украины. За 24-й месяц войны они, возможно, потеряли как минимум в три раза больше.

Вопрос в том, как? Что изменилось, чтобы российские самолеты стали более уязвимыми, а украинская ПВО — более смертоносной? И есть ли урок для всего мира в этой февральской воздушной бойне?

Очевидно, что российские ВВС, которые задействовали несколько сотен из примерно 1000 своих истребителей, а также несколько самолетов поддержки для вылетов над Украиной, активизировали свои операции в феврале. Российская армия решилась, наконец, вытеснить испытывающий недостаток боеприпасов украинский гарнизон из Авдеевки, а ВВС увидели возможность ускорить это.

ВВС организовали свои 100 истребителей-бомбардировщиков Су-34 и такое же количество многоцелевых истребителей Су-35 в звенья по три, оснастили Су-34 планирующими бомбами со спутниковым наведением, оснастили Су-35 противорадиолокационными ракетами и направили для нанесения ударов по украинским позициям в Авдеевке и ее окрестностях.

Общая частота боевых вылетов русских в разгар Авдеевского сражения в середине февраля превышала сотню боевых вылетов в день, что, вероятно, соответствовало количеству боевых вылетов в самые бурные первые дни вторжения. Каждый из самолетов становился потенциальной мишенью для наземных ракетных батарей украинцев.

При прочих равных условиях, больше воздушных целей означает больше попаданий от ПВО противника. Но увеличение российских полетов, возможно, не единственный фактор февральской серии "убийств".

Во-первых, украинцы, судя по всему, взяли некоторые компоненты своих трех ракетных батарей Patriot американского производства – своих лучших батарей ПВО – и организовали их в мобильные подразделения. Быстро перемещаясь сразу за линией фронта, пара счетверенных пусковых установок Patriot, подключенных к радарам дальнего действия через радиоканал передачи данных, могут устроить засаду на российские самолеты на расстоянии до 90 миль, а затем отойти, прежде чем русские смогут открыть ответный огонь. Именно эта тактика, судя по всему, позволила украинцам сбить несколько российских самолетов в конце прошлого года, что стало репетицией более кровавой февральской кампании.

Но один из ключевых эпизодов — уничтожение редкого российского радиолокационного самолета А-50 над Азовским морем 23 февраля — произошло в 120 милях от линии фронта — слишком далеко для однотонного "патриота". Единственная ракетная система такой дальности, к которой Украина имеет доступ — это старая бывшая советская система С-200, которая запускает огромную восьмитонную ракету.

Украинские ВВС сняли свои С-200 с вооружения еще в 2013 году, но в прошлом году активировали некоторые из них в качестве ударных ракет класса "земля-земля". Вполне возможно – и даже вероятно – что ВВС снова используют С-200 в их первоначальной роли класса "земля-воздух".

Но какие радары наводят С-200? Оригинальные советские радары излучают столько энергии, что обычно выдают приближающийся запуск ракеты и дают пилотам-мишеням время для уклонения. Однако есть намек на то, что украинцы нашли более тонкий способ управления своими самыми мощными ракетами.

Еще в феврале 2023 года, за 10 месяцев до того, как дружественные России республиканцы в Конгрессе США прекратили американскую помощь Украине, администрация президента. Джо Байдена объявил о пакете военной помощи на сумму 2,2 миллиарда долларов, который включал в себя один интригующий пункт: "Оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров ПВО с украинскими системами ПВО".

Многие аналитики воспринимают это как отсылку к IBCS (Интегрированной системе боевого управления) армии США, созданной компанией Northrop Grumman. IBCS — это не радар. Это не ракета. Нет, это набор процессоров, радиоканалов и алгоритмов, который позволяет практически любому радару ПВО и практически любой ракете ПВО работать вместе. "IBCS обеспечивает эффективную и доступную интеграцию существующих и будущих систем", — поясняет Northrop Grumman.

Разработка IBCS еще не полностью завершена, но близка к завершению. Американцы пока не развернули какие-либо крупные компоненты IBCS, а вот поляки уже сделали это. А поляки, стоит отметить, являются одними из крупнейших поставщиков оборудования ПВО для украинцев сейчас, когда республиканцы блокируют помощь США.

Даже получив только отдельные части IBCS, украинские ВВС могли бы соединить сотни радаров дальнего действия, включая старые советские модели и новейшие западные образцы, и использовать это комплексное сенсорное покрытие для управления всеми своими радарами среднего и дальнего действия, а также любыми ракетами – опять же, включая советские и западные модели.

Потенциально всевидящие, хорошо вооруженные и гибкие украинские ПВО, возможно, были готовы воспользоваться возможностью, которую представили им российские летчики, когда они поднялись в воздух над Авдеевкой.

Если Украина действительно получила часть IBCS, ее недавняя серия воздушных поражений должна стать ярким подтверждением. Система работает очень хорошо, и Соединенным Штатам и их союзникам следует обзавестись ею как можно скорее.

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