Уклонисты в лампасах: почему Залужный не должен был "решать через ВВК"

Аналитик Александр Кочетков категорически против выбранного способа перевода Валерия Залужного с военной службы на дипломатическую. Он считает, что "решение вопроса" через ВВК подрывает доверие к генералу со стороны украинского общества

УКЛОНИСТЫ В ЛАМПАСАХ?

А вот этого фарса с военно-врачебной комиссией я не приемлю. И не понимаю, почему Валерий Залужный (и не только он) согласился на это откровенное унижение. Или настолько в туманный Альбион хотелось?

Напомню: согласно информации от "Зеркала недели", бывший главнокомандующий Залужный и его начальник Генштаба Шаптала были уволены с военной службы потому, что ВВК признала их непригодными.

А еще неделю назад были годными! Но за это время страшное биологическое или химическое оружие врага сделало с нашими генералами непоправимое? Последствия настолько тяжелые, что даже планированием в каком-то штабе заниматься нельзя. Даже военным комиссаром — нельзя, потому что здоровья нет. Ну, разве что Залужный сохранил немного, но его ни на что, кроме как руководить посольством, не хватает. Вот такая она война, не жалеет никого...

Вот что, нельзя было найти другой повод для увольнения с военной и перехода на дипломатическую службу? Только через врачей? Но если высокопоставленным генералам допустимо что-то "решать через ВВК", то почему для рядовых призывников это преступление?

Понятно, что Валерий Залужный прислушался к кому-то из своих многочисленных советников-доброжелателей, потому что не считает всевозможные формальности слишком важными. Но такой подход ошибочен. Потому что размывает весьма уязвимое доверие украинцев к своему генералу.

Если допускать такие элементарные, но резонансные ошибки, то о какой-то политической карьере нечего и мечтать. Чтобы лишний раз не водить в заблуждение и без того раздраженное и разочарованное украинское общество.

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