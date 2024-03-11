Зрада на пустом месте: почему прохождение Залужным ВВК — не дезертирство

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Я понимаю, что списание Залужного через ВВК — это технология дискредитации политического оппонента.

Я не понимаю только, почему люди на такое ведутся.

Очевидные факты. Залужный назначен послом. И это служба государству. Можно ли сказать, что служить государству — это позор? Наверное, нет.

Второй факт. Послом не может быть назначен военный. Ну вот такие правила в этой дипломатии. Таким образом, чтобы служить государству послом, Залужный должен был уйти с военной службы. Чтобы продолжить служить государству, он должен был уйти с одной службы на другую. Потому что государство так решило. Есть ли здесь позор? Нет.

А дальше — во время военного положения у Залужного как военного просто не было альтернативы. Иначе закончить службу он просто не мог.

Так в чем проблема с прохождением процедуры, которая была обязательна для того, чтобы стать послом? После того, как Залужного уволили с должности и, очевидно, он бы не имел другого назначения по военному направлению. А люди реагируют, как будто он дезертир и сбежал с поля боя. И ведутся на циничную низменную манипуляцию.

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"Ссылка" или важная миссия? Почему Залужного отправляют послом в Великобританию

Вряд ли человек, который с первого дня войны и до своего освобождения делал все, чтобы сдержать россиян, заслуживает сравнения с дезертиром или уклонистом, переплывающим Тису.

Само назначение послом уже предполагало такой шаг. Без него никак.

Да, из Залужного не надо создавать кумира. Это всегда вредно. Мессии не существует. Но и на пустом месте придумывать зраду, и даже не придумывать, а вестись на низменные политические интриги, не очень разумно.

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