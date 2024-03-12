Кто выбрасывает белый флаг. Что общего у Папы Римского, Кристофера Нолана и "Оппенгеймера"

Триумфатор "Оскара" "Оппенгеймер" — примерно о том, о чем и призыв Папы Римского поднять белый флаг, утверждает эксперт Дмитрий Золотухин. Он — о мирном договоре, в котором нет справедливости, а агрессор не несет никакого наказания

БЕЛЫЙ ФЛАГ ОППЕНГЕЙМЕРА

Мы, вне всякого сомнения, рады, что впервые в истории украинская лента получила самую высокую в мире кинематографическую награду. Однако, мы должны осознавать, что мир не может нам дать того, в чем мы нуждаемся — справедливого наказания за страдания тех, о ком снят документальный фильм Чернова и Малолетки.

Оскароносный фильм Кристофера Нолана изображает политическую позицию ученого, который был убежден, что инструмент насилия в руках одной страны и одной идеологии не приведет человечество к счастью. И, поэтому, он сознательно привлекал к работе над своей бомбой людей с коммунистическими взглядами.

Лента посылает сигнал о сложности этических систем и разновидности восприятия реальности. В мире, который предлагает Кристофер Нолан, нет места черно-белому восприятию добра и зла. А, следовательно, не может идти речи о наказании зла, поскольку границы между добром и злом, якобы, нарисованы людьми, а люди являются слабыми.

Эпоха маккартизма и охоты на ведьм оставили на кинематографическом сообществе настолько болезненный отпечаток, что одним из манифестов стал фильм "Трамбо" о сценаристе Далтоне Трамбо, который входил в коммунистические кружки кинематографического сообщества.

Итак, коммунизм — это не зло, а невыученный урок. Слепая ненависть и раскручивание спирали насилия.

Если так, то "для поднятия белого флага действительно нужна смелость", в расчете на то, что другая сторона также поднимет белый флаг и пойдет на взаимную деэскалацию.

Если при этом нужно пожертвовать несколькими миллионами чужих людей и чьей-то территорией где-то на окраине Европы — то разве возможно сравнить такую цену с тотальным взаимоистреблением в ядерном холокосте?

В итоге, дилемма выглядит очень очевидно.

Мы хотим, чтобы страдания закончились путем осуществления насилия над агрессором. А, единственная возможность этого пути — убеждение мира в том, что он должен стать частью этого насилия и дать нам оружие.

Мир хочет, чтобы страдания закончились путем прекращения насилия с обеих сторон, когда жертва перестает сопротивляться, а агрессор останавливает свои насильственные действия, но не делает ни шага назад. Это не справедливо, но создатели "Оппенгеймера" и советники Папы Франциска посылают месседж о том, что смелость нужна, чтобы признать тот факт, что мир не справедлив и "страданиями душа совершенствуется".

В этической системе, которую предлагают Папа и Кристофер Нолан, нет места справедливости. Там есть место только прекращению страданий той ценой, которая обеспечит хрупкий баланс.

Если коммунисты, помогавшие Оппенгеймеру — это не зло (а, это прямой месседж фильма), то и россияне, разрушившие Мариуполь — это тоже не зло. Злом является исключительно потенциальная перспектива продолжения и масштабирования насилия.

Интересный парадокс заключается в том, что единственной силой, которая может сопротивляться вышеописанному порядку вещей, являются избиратели Дональда Трампа, которые не очень углубляются в сложность предложенных этических систем и их хитросплетения.

Они видят только речь Роберта Де Ниро на вручении кинопремии, который кричит "f*ck Trump!" и хотят его наказать.

Так что... Колода продолжает тасоваться очень интересно.

"Тот, кто нам мешает — тот нам и поможет!"

Хотя, может и нет.

Но, имхо, понятен тот факт, что, если бы культурно-политическая система, которая поддерживает Байдена и демократов, хотела прекратить войну в Украине путем наказания агрессора — она бы уже это сделала. А, пока — тотальный Оппенгеймер...

Ну, и Папа...

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