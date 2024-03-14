Россия потеряла шанс на выживание: как на украинских фронтах были потрачены миллиарды на будущее страны

216 миллиардов долларов — такова цена войны в Украине для России, напоминает экономист Вячеслав Бутко. И приводит список тех масштабных проектов, которые Кремль мог бы осуществить, потратив даже меньше денег.

О цивилизационном суициде России (с цифрами). По оценке Института мировой экономики (г. Киль, Германия), расходы России на войну против Украины — 108 млрд. долл. в год (думаю, больше, но возьмем цифру за базовую). За два года — 216 млрд. долл. Посмотрим на цифры с другой стороны — мощные инфраструктурные проекты, которые в России заявлялись в последние предвоенные годы (цифры по официальным оценкам 2021-2022гг):

тоннель под Беринговым проливом, соединяющий Россию с США, стоил бы 65 млрд долл;

мост, связывающий материк с Сахалином, стоил бы 30 млрд. долл;

мост, связывающий Сахалин с Японией, стоил бы 50 млрд. долл;

железнодорожная ветка, связывающая уже существующие в РФ магистрали с Беринговым проливом, обошлась бы в 30 млрд. долл.

Суммарно — 175 млрд. долл., или 81% расходов на войну за два года (это без 300 млрд долл., замороженных на Западе).

Мало того, что эти проекты изменили бы не только облик Сибири и Дальнего Востока, но и всей России, они давали российской цивилизации шанс на выживание даже в условиях демографического кризиса.

Ее единственный шанс — быть цивилизацией-посредником. Да, в этой части Россия — прямой конкурент Китая, который выстраивает свой "один путь". Один — потому что все остальные Китай уничтожит. И поэтому, когда Си обнимает Путина во время встреч, он таким образом душит будущее России как цивилизации. Вместо того, чтобы строить свой путь, предлагая себя как магистраль между Востоком и Западом, Севером и Югом, Путин подвязывает Россию к китайскому плану. Поэтому к расходам на войну надо добавить еще 30 млрд. долл., заложенных в "Силу Сибири", которые превращают Китай в монопотребителя российских энергоресурсов (и добавить очень весомую сумму потерь из-за скидок на газ, которые получит монопольный покупатель). Трудно эту политику охарактеризовать иначе, чем цивилизационный суицид. Трудно представить больший цивилизационный самоподрыв. По губительности последствий можно сравнить лишь с трагедией Китая, который в рамках бюрократической оптимизации уничтожил весь свой флот накануне эпохи Великих географических открытий. Это обусловило деградацию Китая до уровня колонии Запада на несколько веков.

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