Patriot плюс F-16: формула, которая позволит покончить с авиацией РФ в украинском небе

Российская авиация, которая с начала войны понесла сокрушительные потери — снова в деле со своими КАБАми, констатирует военный журналист Дэвид Экс в колонке для The Telegraph. И сейчас — самый подходящий момент для Запада, чтобы покончить с ней

В начале 2022 года российские ВВС были вторыми или третьими в мире после ВВС США и, возможно, Китая.

Но только на бумаге. В действительности, мощная авиация, насчитывающая более тысячи фронтовых истребителей и как минимум сотню бомбардировщиков, имела серьезные, но, по большей части, невидимые недостатки. К ним относятся отсутствие опыта, нехватка ключевых боеприпасов и жесткая командная структура.

Именно этими недостатками объясняются провальные действия ВВС в первые месяцы более широкой войны России с Украиной, начавшейся в феврале 2022 года. Однако два года спустя российские ВВС – также известные под российской аббревиатурой ВКС – с опозданием претерпели реформы, которые им следовало бы провести много лет назад.

Новые российские военно-воздушные силы закалены в боях, хорошо вооружены новыми высокоточными боеприпасами и более гибки, чем когда-либо. И это очевидно на 600-мильном фронте более широкой войны, когда российские истребители, бросающие мощные планирующие бомбы, систематически уничтожают украинские позиции.

Проблемы российской авиации не были очевидны в первые несколько дней широкой войны в Украине – но только потому, что шок от первой российской атаки привел украинскую ПВО в замешательство. В те бурные первые дни российские истребители почти безнаказанно бороздили воздушное пространство Украины, в основном сбрасывая неуправляемые бомбы. Но затем, в начале марта, были сформированы расчеты ПВО Украины. Вооруженные свежим оружием от стран-союзников, они атаковали мародерствующие российские самолеты и сбили десятки из них.

Пережив непоправимые потери, российские ВВС свернули свои операции.

"Вылазки за линию фронта оказались непомерно дорогостоящими в марте и прекратились к апрелю 2022 года", — пояснил Королевский институт объединенных сил в Лондоне в исследовании, проведенном в ноябре 2022 года.

Проблема для ВКС была тройной. Не имея высокоточных боеприпасов большой дальности, которые западные ВВС – и ВВС США в частности – используют почти в каждом своем вылете, российским ВВС обычно приходилось направлять свои самолеты прямо над своими целями, чтобы иметь шанс попасть во что-нибудь ценное.

Не то чтобы аварийное приобретение, скажем, планирующих бомб со спутниковым наведением сильно помогло бы весной 2022 года. Из тысяч боевых пилотов в российских ВВС лишь немногие могли бы сделать это – те, кто летал лучше всех. Истребители Су-34 над Сирией не имели опыта обращения с высокоточными боеприпасами.

Хуже того, российские командиры строго контролировали своих пилотов, обычно поручая им бомбить те координаты, где, по подозрениям командиров, могли находиться украинские цели. Пилотам не разрешили отклоняться от заранее запланированных траекторий полета для поиска и нападения на мобильные украинские силы.

Потрепанные и истощенные, российские ВВС более или менее пропустили большую часть первого года широкой войны на Украине. Исключением были бомбардировщики ВВС, которые часто запускали крылатые ракеты по украинским городам на расстоянии тысячи миль.

Но остальная часть ВВС, на самом деле, не простаивала. Вместо этого она трансформировалась. И в начале 2023 года снова вернулась в действие. Вместо почти самоубийственных миссий на малых высотах, их все более опытные пилоты летали высоко и быстро, отправляя в украинские войска крылатые планирующие бомбы (КАБ) со спутниковым наведением, некоторые из которых весили до 3300 фунтов — на расстоянии до 25 миль. Достаточно далеко, чтобы уменьшить, хотя и не устранить, опасность со стороны ПВО Украины.

КАБ являются грубыми аналогами собственных боеприпасов прямого нападения ВВС США. Они просты, сделаны вручную и, вероятно, не очень точны, но в этом нет необходимости. Недостаток точности они компенсируют чистой взрывной мощью. "Эти бомбы полностью уничтожают любую позицию", — написал украинский солдат Егор Сахар.

КАБы атаковали украинские формирования во время украинского контрнаступления прошлым летом, обескровливая наступающие бригады еще до того, как они вступили в прямой контакт с российскими полками. В прошлом месяце поток из сотен КАБ разрушил украинскую оборону в Авдеевке, промышленном городе на востоке Украины, что ускорило падение города. Сейчас планирующие бомбардировщики наносят удары по украинским позициям в Крынках, Угледаре, Бердичах и других прифронтовых населенных пунктах.

Российские ВВС снова не просто актуальны. Теперь это незаменимо для военной стратегии Кремля. Но, по иронии судьбы, возрожденные ВВС содержат в себе семена собственного разрушения. Став незаменимыми, военно-воздушные силы также стали более загруженными. Сегодня они совершают более сотни боевых вылетов в день – почти столько же, сколько в те самые безумные первые дни большой войны.

Но каждый вылет подвергает пилотов и самолеты воздействию лучших украинских средств противовоздушной обороны западного производства, включая американские ракеты Patriot, дальность действия которых достигает 90 миль. Чем больше российских самолетов будет в воздухе, тем больше российских самолетов может быть сбито. За 13 хаотичных дней, закончившихся 2 марта, украинские ВВС, по их заявлению, сбили 14 российских самолетов, в том числе 11 из ста с лишним ценных Су-34.

Задушенная санкциями российская аэрокосмическая промышленность может производить всего пару десятков новых боевых самолетов в год. Лучше, чем когда-либо, но также более загруженные и незащищенные, российские военно-воздушные силы представляют собой ценный военный ресурс. Это также невозобновляемый ресурс. И он неуклонно истощается.

Это большая возможность для Запада. Если западные страны продолжат поставлять Украине Patriot и другую ключевую оборонительную технику – не говоря уже о предстоящих истребителях F-16 – ВКС могут быть ослаблены или даже истощены до точки нежизнеспособности. Это сделало бы безопаснее весь мир, а не только Украину.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник