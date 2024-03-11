КАБовая коалиция. Чем Украина ответит на российские бомбардировки

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ЧТО НАМ ДЕЛАТЬ С КАБАМИ?

Украинским предпринимателям срочно следует объединиться в "КАБовую коалицию" и немедленно создавать свои решения. Потому что в ближайшее время россияне будут пытаться запустить серийное производство усовершенствованных управляемых аивабомб (КАБов), чтобы расширить их использование по всей линии фронта. Об этом уже украинцам сообщают открытыми источниками.

Напомню, во время интенсивной фазы боев за Авдеевку цифра в 100 КАБов по одному населенному пункту с окрестностями считалась большой. В предыдущие месяцы по фронту прилетало 50-70 КАБов, если анализировать открытые данные. Теперь, возможно, эта цифра возрастет кратно — если у россиян не будет проблем с вылетами авиации, которая эти бомбы сбрасывает.

Что и как мы можем противопоставить сейчас этому оружию РФ?

Во-первых, следовало бы ежедневно производить в сутки не менее сотни легких и дешевых дронов самолетного типа, которые могли бы наносить удары по аэродромам, откуда летает российская авиация с КАБами. Замечу, что такие дроны у нас в Украине разработаны, многократно испытаны, в том числе и против аэродромов. Концепция их такого применения прописана и давно начала гулять по кабинетам Генштаба прошлого и продолжает гулять по Генштабу нынешнему.

Почему она реализуется, скажем так, не в полной мере? Потому что пока нет единой структуры, которая объединяла бы в себе надлежащие полномочия определять потребности фронта и одновременно добиваться закрытия этих потребностей силами украинского тыла и иностранных партнеров.

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Чиновники, которые могут это сделать, есть, но они не сбиты в группу с жесткой ответственностью и иерархией, поэтому каждый работает автономно-анархически. Поэтому следует работать параллельно с государством, и успешный опыт такого движения уже есть.

Во-вторых, по моим оценкам, на базе уже существующих решений Украина способна начать наносить удары КАБами в тылу противника уже через месяц. Достаточно интегрировать различные системы, которые сейчас распылены по разным ведомствам. По сути, надо воля с самого верха Генштаба, и можно уже показать шокирующие для противника результаты.

А уже через 3-4 месяца можно отработать те решения, которые позволят свободно работать в условиях противодействия РЭБами на линии боевого соприкосновения.

Но для того, чтобы это произошло, следует либо создать курируемую с самого верха военно-промышленную рабочую группу, либо же такую группу создавать неформально украинскому бизнесу и военнослужащим — отечественным и иностранным предпринимателям, которые работают по обеспечению украинских войск.

Необходима "КАБовая коалиция", которая, минуя несостоятельности и преграды бюрократии, обеспечит Украину КАБами.

Поэтому вопрос к крупному бизнесу — готовы ли они влиться в этот процесс?

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