Больше нет безрассудного секса. Почему замедляется рост человечества, а рожать стали реже

Рождаемость продолжает снижаться в абсолютном большинстве стран мира. Если так пойдет и дальше, прогнозирует писатель Нил Фергюсон в колонке для Bloomberg, вскоре численность население Земли пойдет на убыль, причем резко.

Раньше мы представляли себе человечество, населяющее Вселенную. В "Основании" Айзека Азимова (1952) человечество создало огромную многопланетную империю к 47 000 году. "В Галактике было почти двадцать пять миллионов обитаемых планет, — писал Азимов. — Население Трантора [имперской столицы]… значительно превышало сорок миллиардов человек".

В "Задаче трех тел" Лю Цысиня (2006), напротив, мы представляем собой космическую ошибку округления, готовящуюся к ужасающему вторжению трисолярцев. Как говорится в трейлере нового сериала Netflix: "Они приближаются, и вы ничего не можете сделать, чтобы их остановить".

Когда Азимов родился в 1920 году, население планеты составляло около 1,9 миллиарда человек. Когда он опубликовал "Основание", оно составляло 2,64 миллиарда. К моменту его смерти в 1992 году оно достигло 5,5 миллиардов, что почти в три раза больше, чем при его рождении. Учитывая, что на момент высадки Христофора Колумба в Новом Свете насчитывалось всего 500 миллионов человек, распространение вида Homo Sapiens в современную эпоху было поразительным достижением.

Неудивительно, что некоторые представители поколения Азимова стали бояться перенаселения и беспокоиться о надвигающейся мальтузианской ловушке. Это привело к всевозможным усилиям по пропаганде контрацепции и абортов, как описано в книге Мэтта Коннелли "Фатальное заблуждение: борьба за контроль над населением мира" (2008). Среди них была китайская политика одного ребенка, самое жесткое вмешательство государства в репродуктивное поведение человека за всю историю.

На первый взгляд, эти усилия оказались полным провалом. Фрэнк Нотстайн, демограф из Принстона, который стал директором-основателем Отдела народонаселения ООН (UNPD), подсчитал в 1945 году, что население мира к 2000 году составит 3,3 миллиарда человек. На самом деле оно превысило 6,1 миллиарда. Сегодня оно оценивается в более чем 8 миллиардов. Согласно последнему прогнозу, медианная оценка UNPD заключается в том, что к середине 2080-х годов население планеты достигнет 10,4 миллиарда человек, а к концу века верхняя граница превысит 12 миллиардов человек.

Однако такой сценарий кажется маловероятным. Центр экспертизы народонаселения и миграции Европейской комиссии прогнозирует, что численность населения мира достигнет пика в 9,8 миллиарда человек в 2070-х годах. По данным Института показателей и оценки здоровья, независимой исследовательской организации, пик численности населения будет на более низком уровне еще раньше — 9,7 миллиарда человек в 2064 году.

Ключевое слово — "пик". Почти все демографы теперь понимают, что мы, вероятно, достигнем пика человечества в этом столетии. Это происходит не потому, что смертельная пандемия приведет к гораздо большему росту смертности, чем COVID-19, хотя такую ​​возможность никогда нельзя исключать. И не потому, что UNPD включает в свою демографическую модель любой другой апокалиптический сценарий, будь-то катастрофическое изменение климата или ядерная война.

Это просто потому, что во всем мире общий коэффициент рождаемости (ОКР) — количество живых детей, которых среднестатистическая женщина рожает за свою жизнь, — снижается с 1970-х годов. В одной стране за другой он опустился ниже порога 2,1 ("коэффициент замещения", учитывающий детскую смертность и половой дисбаланс), ниже которого численность населения неизбежно сократится. Этот спад рождаемости во многих отношениях является самой замечательной тенденцией нашей эпохи. И не только Илон Маск обеспокоен тем, что "демографический коллапс потенциально представляет собой величайший риск для будущего цивилизации".

Разумеется, наш вид еще не закончил размножаться. Но, цитируя ООН, "более половины прогнозируемого прироста населения мира в период с 2022 по 2050 год, как ожидается, будет сконцентрировано всего в восьми странах: Демократической Республике Конго, Египте, Эфиопии, Индии, Нигерии, Пакистане, Филиппинах и Объединенной Республике Танзания". Это связано с тем, что уже "около половины мирового населения проживает в стране или регионе, где рождаемость в течение жизни ниже 2,1 рождения на женщину".

Немногие предвидели глобальный коллапс рождаемости. И почти никто не ожидал, что это произойдет повсюду. И я не могу припомнить ни одного эксперта, который бы предсказывал, насколько низко она опустится в некоторых странах. По оценкам, в Южной Корее общий коэффициент рождаемости в 2023 году составит 0,72. В Европе больше нет разницы между католическими и протестантскими странами. Текущий ОКР в Италии (1,21) ниже, чем в Англии (1,44). Нет также разницы между христианской и исламской цивилизациями — теми великими историческими образованиями, столкновения которых беспокоили историка Сэмюэля Хантингтона. Общий коэффициент рождаемости в США сейчас составляет 1,62. Этот показатель для Исламской Республики Иран составляет 1,54.

За пределами Африки: сокращающаяся планета

Разумеется, время этого огромного демографического перехода было разным. В США ОКР упал ниже 2,0 в 1973 году. В Великобритании это произошло годом позже; в Италии — в 1977 году. Страны Восточной Азии не сильно отставали: в Южной Корее ОКР был выше 2,0 до 1984 года; в Китае — до 1991 года. Рождаемость дольше оставалась высокой в ​​мусульманском мире, но в Иране она упала ниже 2,0 уже в 2001 году. Даже в Индии ОКР теперь упал ниже 2,0.

Только в странах Африки к югу от Сахары рождаемость остается значительно выше коэффициента замещения. В ДРК, например, среднестатистическая женщина по-прежнему рожает более 6 детей. Но и там рождаемость, как ожидается, резко упадет в ближайшие десятилетия. Глобальный ОКР, согласно среднему варианту прогноза ООН, упадет с 2,3 в 2021 году до 1,8 в 2100 году. Различия в оценках того, когда мы достигнем пика человечества, во многом зависят от того, насколько быстро, по мнению демографов, сократится размер семьи в Африке.

Глобальный детский кризис

Каковы причины резкого падения рождаемости? Одна из теорий, согласно заставляющей задуматься статье Вольфганга Лутца, Вегарда Скирбекка и Марии Риты Теста, опубликованной в 2006 году, заключается в том, что "общества продвигаются вверх по иерархии потребностей от физического выживания к эмоциональной самореализации, и по мере этого воспитанию детей уделяется все меньше внимания, потому что люди преследуют другие, более индивидуалистические цели… Люди находят другие способы найти смысл жизни". Другая интерпретация от Рона Лестага отмечает, что рождаемость падает по мере роста женского образования и занятости.

За последнее столетие, начиная с Западной Европы и Северной Америки, возросла доля женщин, получивших высшее образование и квалифицированную работу. Улучшение образования также дало женщинам большую автономию в отношениях, лучшее понимание контрацепции и больший вклад в планирование семьи. Многие предпочли отложить материнство, чтобы продолжить карьеру.

Другой взгляд на проблему заключается в том, что после начальной фазы "детей на хлопчатобумажных фабриках" промышленная революция снизила значение детей как источника неквалифицированной рабочей силы. По мере экономического развития стран семьи больше вкладывают в своих детей, предоставляя им лучшее образование, что увеличивает затраты на воспитание каждого отдельного ребенка.

Культурные изменения также сыграли свою роль. По оценкам одного исследования, примерно треть снижения рождаемости в США в период с 2007 по 2016 год произошла из-за снижения числа непреднамеренных рождений. Мое поколение — бэби-бумеры — было более импульсивным и безрассудным в отношении секса. Напротив, по мнению психологов Брук Уэллс и Джин Твендж, у миллениалов в среднем меньше сексуальных партнеров, чем у нас. Анализ ответов на Общее социальное исследование 2020 года выявил более высокие показатели сексуальной пассивности среди последней группы молодых людей в возрасте от 20 до 24 лет, чем среди их предшественников, родившихся в 1970-х и 80-х годах. В период с 2000-02 по 2016-2018 годы доля мужчин в возрасте от 18 до 24 лет, сообщивших, что у них не было сексуальной активности в прошлом году, увеличилась с 19% до 31%.

Тот факт, что снижение сексуальной активности наиболее выражено среди студентов и мужчин с более низкими доходами, работающих неполный рабочий день или вообще не работающих, позволяет предположить, что снижение сексуальной активности обусловлено экономически. Однако другие возможные объяснения включают "стресс и занятость современной жизни", наличие "онлайн-развлечений, которые могут конкурировать с сексуальной активностью", повышенный уровень депрессии и тревоги среди молодых людей, пагубное воздействие смартфонов на реальных людей. взаимодействия и отсутствие привлекательности для женщин "знакомства".

Самая последняя версия Национального исследования сексуальных отношений и образа жизни Великобритании выявила такое же заметное снижение частоты секса в Британии. Возвращение принципа "Никакого секса, пожалуйста, мы британцы" в основном затрагивает супружеские или сожительствующие пары и, согласно тщательному анализу, проведенному в The British Medical Journal, скорее всего, связано с "появлением iPhone в 2007 году и глобальной рецессией 2008 года".

Еще одним ключевым фактором снижения рождаемости стало снижение религиозности. Используя данные Всемирного исследования ценностей, мы можем выявить четкую корреляцию между ростом секуляризации и уменьшением размера семьи. Удивительная историческая аномалия — раннее снижение рождаемости во Франции конца XVIII века, описанное французским демографом Альфредом Сови как "самый важный факт" истории его страны, — было правдоподобно объяснено развитием светского мышления и, следовательно, практики контрацепции, после религиозной борьбы двух предыдущих столетий.

Фертильность иногда может снова повыситься. По данным опроса, многие женщины хотели бы иметь больше детей. В странах с низкой рождаемостью, согласно исследованию Фонда народонаселения ООН, проведенному в 2019 году, существует "большой разрыв между стремлением к рождаемости в более молодом возрасте и достижением рождаемости в более позднем возрасте, что свидетельствует о том, что многие женщины, мужчины и пары сталкиваются с препятствиями в реализации своих планов по рождаемости".

То, что главным препятствием являются предполагаемые экономические издержки большой семьи, подтверждается тем фактом, что многие из наиболее успешных женщин-профессионалов имеют более двух детей. По словам Моше Хазана и Хосни Зоаби, "перекрестная связь между рождаемостью и образованием женщин в США в последнее время приобрела U-образную форму… Заменяя свое время рыночными услугами по воспитанию детей и ведению домашнего хозяйства, высокообразованные женщины могут иметь больше детей и работать дольше".

Но не каждая может быть супермамой с командой домработниц и нянек. Могут ли правительства сделать что-нибудь, чтобы снова повысить рождаемость по всем направлениям? Они, конечно, стараются. С 1970-х годов число стран, стремящихся повысить рождаемость с помощью различных государственных стимулов, выросло примерно в пять раз. Но я не знаю примеров, в которых такая политика действительно сработала бы. В течение многих лет президент Владимир Путин призывал россиян рожать больше детей, чтобы предотвратить депопуляцию огромной федерации, которой он управляет. Хотя рождаемость в России выросла за десятилетие после 2000 года, ОКР так и не приблизился к 2, а снова упал до 1,5.

То, что Муссолини называл "битвой за рождаемость", является проигрышным актом. Глобальная тенденция заключается в облегчении абортов. (За последние 30 лет более 60 стран изменили свои законы об абортах. Все, кроме четырех — США, Сальвадора, Никарагуа и Польши, — облегчили доступ к абортам). Все больше стран разрешают эвтаназию и/или самоубийство с ее помощью. Среднее количество сперматозоидов за 50 лет упало более чем на 50%. Никто точно не знает, почему, но основными версиями являются плохая еда, плохой воздух и плохой образ жизни. Книга "Как человечество выбрало вымирание" будет интересным чтивом, если кто-нибудь еще ее напишет.

Полвека назад нас беспокоила "Демографическая бомба" (название бестселлера Пауля Эрлиха 1968 года). Теперь, когда мы можем увидеть "пик человечности" при жизни наших детей — предположительно в 2060-х годах, — почему не все вздыхают с облегчением? Я могу назвать три причины.

Во-первых, развитые страны, в которых уже наблюдается сокращение населения, считают последствия ограничения рождаемости довольно печальными: низкий экономический рост, пустые школы, переполненные дома престарелых, общее отсутствие юношеской жизненной силы.

Во-вторых, поскольку падение рождаемости произошло позже на Ближнем Востоке и в Северной Африке и едва началось в странах Африки к югу от Сахары, мы наблюдаем резкий сдвиг глобального демографического баланса в пользу людей с более темной пигментацией — как шотландец, женившийся на сомалийке, я вношу свой вклад в эту тенденцию. Многие из них мусульмане. Это беспокоит представителей преимущественно белых и преимущественно христианских народов, которые доминировали в мире примерно с 1750 по 2000 год.

В-третьих, народы с самой высокой рождаемостью в основном живут в бедных местах, которые изменение климата и вооруженные конфликты делают еще менее привлекательными. Поэтому они перемещаются, если могут, через Северную Африку или Западную Азию в Европу или через Мексику в США или в значительной степени вовлекаются в насильственную деятельность (преступность или терроризм), от которой они не могут убежать.

Все это повышает вероятность проведения правой политики в развитом мире (за это голосуют пожилые люди, и их численность превышает молодежь), больше конфликтов (границы невозможно серьезно защитить, по крайней мере, без угрозы насилия), более быстрое распространение инфекционных патогенов и отсутствие эффективных попыток решить проблему климата.

Тем не менее иммиграция по-прежнему кажется элитам Северной Америки и Европы самым простым решением проблемы падения рождаемости. Именно поэтому в странах с высоким уровнем дохода в период с 2000 по 2020 год вклад чистой международной миграции в прирост населения превысил соотношение рождаемости и смертности. Какими будут геополитические последствия массовой миграции, остается только догадываться. Некоторые россияне обеспокоены тем, что китайцы строят планы на свою обширную евразийскую империю к востоку от Урала. Это кажется маловероятным, если население Китая сократится вдвое в период до 2100 года. Проблема Китая — не нехватка места, а избыток пустующих многоквартирных домов.

Обдумывая эти и другие сценарии, большинство экспертов с трудом понимают, что, когда человеческое население начнет уменьшаться, оно будет делать это не постепенно, а почти так же резко, как когда-то оно выросло. "Человечество не достигнет плато, а затем стабилизируется, — пишет Дин Спирс в газете "Нью-Йорк Таймс". — Начнется беспрецедентный спад… Если бы уровень рождаемости в мире [после 2100 года] был таким же, как в Соединенных Штатах сегодня, тогда численность мирового населения упала бы с пикового уровня примерно в 10 миллиардов человек до [менее] 2 миллиардов примерно 300 лет спустя, возможно, в течение 10 поколений. И если бы размеры семей оставались небольшими, мы бы продолжали сокращаться".

Проблема в том, что этот стремительный спад наступит слишком поздно, чтобы предотвратить катастрофические последствия изменения климата, которых многие сегодня боятся — и которые являются еще одной причиной, по которой люди будут бежать из Африки и по которой молодые люди в Европе говорят, что у них будет мало (или вообще не будет) детей.

Поэтому подходящей научной фантастикой для чтения является не Азимов, не Лю Цысинь. Вместо этого начните с "Последнего человека" Мэри Шелли (1826), в котором новая "черная смерть" уничтожает все человечество, кроме одного несчастного экземпляра. Затем обратитесь к книге Маргарет Этвуд "Орикс и Коростель" (2003), в которой сбитый с толку "Снежный человек" — один из немногих, кто выжил в мире, разрушенном глобальным потеплением, безрассудной генной инженерией и деструктивной попыткой сокращения численности населения, которая привела к катастрофическим последствиям.

Тем, кто, как Илон Маск, все еще мечтает построить галактическую империю Азимова, трудно смириться с такими видениями вымирания человечества. Он и другие плывут против течения, производя в пять или шесть раз больше потомства, чем средний самец. Но реальность такова, что глобальный ОКР ниже 2,1 является более мощной исторической силой, чем даже плодовитый г-н Маск. Оно приближается. И мы ничего не можем сделать, чтобы остановить это.

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