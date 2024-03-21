Мобилизационное развертывание войск РФ: какой план у Путина на войну к лету

Определяющим вопросом кампании 2024-го года станет процесс формирования и развертывания стратегических резервов, отмечает военный аналитик Константин Машовец. И по тому, как обстоят дела в России, возникают большие сомнения в том, что враг сможет осуществить вовремя свои грандиозные планы.

Я уже писал, что определяющим вопросом кампании 2024-го года станет процесс формирования и развертывания сторонами стратегических резервов. Поэтому, любая информация, любые сведения о смысле, содержании и динамике его протекания будут иметь исключительно ключевое значение. Конечно, об этом процессе в Украине я писать ничего не буду, по понятным причинам, а вот посмотреть внимательно на врага — не помешает.

Сначала определимся со сроками и сроками. Согласно планам российского командования (и соответственно, тамошнего военно-политического руководства) основная масса российских стратегических резервов должна приобрести боевые и оперативные возможности примерно в конце весны, начале лета. То есть, процесс мобилизационного развертывания своего войска, в своем основном объеме, российское командование планирует к этому моменту завершить.

Это, так сказать, "в идеале", если не будет никаких сбоев, срывов графиков и поставок, поступление мобресурса будет осуществляться "бесперебойно и беспрепятственно" и т.д., или каких-то "внезапно возникающих" внутренних проблем на РФ не случится. Что на сегодняшний день, как по мне, выглядит, скажем так, дискуссионно. Почему? Рассмотрим чуть ниже.

Однако, сформировать (создать) стратегические резервы — мало. Ими надо с умом и наиболее эффективно воспользоваться. Это, в свою очередь, предусматривает такой достаточно сложный следующий этап (процесс), как оперативное развертывание определенных группировок войск на определенных операционных направлениях.

Другими словами, командованию противника надо определиться с планом — где, как, в каком составе и каким именно образом применить эти резервы. И соответственно ему, провести целый комплекс ПРАКТИЧЕСКИХ мероприятий по перемещению, сосредоточению и развертыванию этих резервов. То есть, проще говоря — превратить, собственно, сформированные резервы в развернутые группировки войск в конкретных районах, на конкретных направлениях. Да и еще сделать так, чтобы противник (ВСУ) ничего "такого" не подумал, и ни о чем "не догадался".

Однако, собирая буквально по крупицам информацию о процессе формирования стратегических резервов "на России", заинтересованный в этой информации человек, вполне возможно, может прийти к очень противоречивым выводам.

Попробую объяснить, почему именно. В рамках формирования стратегических резервов в составе российской армии, на данный момент, разворачивается целый ряд новых частей, соединений и объединений. Одновременно с этим, даже формируются новые военные округа и реорганизуются отдельные командования.

То есть, врагу почти ОДНОМОМЕНТНО нужно очень много ресурсов (имеется в виду, объем). Причем, номенклатура того, что ему нужно, образно говоря, "здесь и сейчас" — немалая. От аптечек и сухпаев — до фронтовых бомбардировщиков и оперативно-тактических ракет. А еще вспомним, что все это нужно ТАКЖЕ и для действующей в Украине почти полумиллионной стратегической группировки российских войск.

Поэтому установленные российским командованием сроки завершения основного объема мобилизационного развертывания его войска выглядят, как по мне, скажем так, слишком смелыми.

Я уже приводил пример, с 27-й мотострелковой дивизией (мсд), где установленные "пожелания" по срокам приобретения боевых возможностей основной массы штатных частей и подразделений этого соединения приходятся на конец апреля, но в реале — основная масса штатного вооружения и военной техники (ВВТ) может поступить в это соединение только в конце нынешнего 2024-го г. Да и то, если не будет срывов в выполнении государственного оборонного заказа (ГОЗ) на РФ (то есть, это лишь план-пожелание), что, в нынешних условиях, представляется, мягко говоря, проблематичным.

Сегодня рассмотрим пару других примеров тех сложностей, с которыми российское командование, так или иначе, столкнется, или УЖЕ сталкивается, в процессе развертывания своих стратегических резервов. На оккупированных в ходе серии советско-финских войн в течение прошлого века территориях (Карелия) сейчас идет процесс формирования 44-го армейского корпуса (АК) из состава "воссозданного" Ленинградского военного округа (ЛВО).

Основным элементом этого объединения должна стать 72-я мотострелковая дивизия (мсд). Кроме нее, в состав этого АК должны также войти:

128-я отдельная мотострелковая бригада (омсбр);

вероятно, 9-я артиллерийская бригада (или какая-то другая по номеру);

70-я ракетная бригада (рбр);

отдельный инженерно-саперный полк (исп);

отдельный батальон управления;

отдельный разведывательный батальон.

Ну и еще целый ряд подразделений, характерных для корпусного комплекта войск (сил). При этом, интересно, что отдельного корпусного зенитного-ракетного полка — "почему-то" не предусмотрено, так же как и отдельного противотанкового дивизиона или отдельного ремонтно-восстановительного батальона.

Соединения, части и подразделения корпуса формируются в районах Петрозаводска, Сортавала и Луга. Очевидно, что после их формирования существует очень большая вероятность того, что какие-то соединения и части корпуса (скорее всего, 72-я мсд и 128-я омсбр, возможно также, что частично и абр и рбр корпуса) будут перемещены в состав так называемой "Объединенной группировки ВС РФ на юго-западном ТВД", хотя с формально-официальной точки зрения, формирование и развертывание этого АК связывается российским военным командованием с "затягиванием" Финляндии в НАТО.

Так вот, на "доукомплектование" соединений и частей только этого корпуса, российскому командованию почти ОДНОМОМЕНТНО нужно, как минимум — 1210 единиц бронетанковой техники и ракетно-артиллерийского вооружения. Это минимальные потребности (чтобы корпус приобрел минимальные показатели по боеспособности и боеготовности в запланированные сроки), даже в таком "оптимизированно-сокращенном" штате.

В реальности, российское командование может обеспечить (или лучше сказать, "запланировало") поступление в корпус лишь 55-60% ВВТ от потребности. И не "до конца весны — начала лета", а в течение всего нынешнего года. Это по ВВТ, по личному составу, еще интереснее.

Планируется, что основными районами "вербовки" (или, как сейчас модно говорить, "рекрутинга") в ряды этого объединения должны стать г. Санкт-Петербург и вся Ленинградская обл. РФ. Это выглядит вполне логично — можно воспользоваться целым набором удобных "инструментов" для привлечения будущих контрактников. Например — сразу заманивать возможностью "служит недалеко от дома" (что, в сочетании со сравнительно высокой зарплатой, может давать определенные "бонусы", по крайней мере в рекламных рассказах), район дислокации и формирования корпуса — один из плотнонаселенных в РФ, что также дает определенные преимущества в процессе набора и комплектации соединений и частей корпуса. Ну, и т.д.

Однако на практике все эти плюсы перебивает один весомый минус — вполне реальная перспектива оказаться на ЛБС в Украине с последующими печальными последствиями для себя. Поэтому "доукомплектование" штатов частей и соединений корпуса, на сегодняшний день, продолжается, скажем так, не очень живо.

Мало того, что российские вербовщики в ряды этого объединения были вынуждены расширить возрастные рамки для потенциальных военнослужащих (18–64 лет), но и включить туда еще и так называемых "мигрантов" (18–55 лет), причем, как для российских граждан, так и мигрантов вполне разрешается поступать на военную службу в ряды этого корпуса БЕЗ ОПЫТА военной службы (конечно, это потребует организации и проведения хотя бы базовой военной подготовки для таких лиц).

Учитывая тот факт, что ОДНОВРЕМЕННО формируются и разворачиваются не только один 44-й АК, но и еще целый ряд дивизий, бригад и даже армий, пусть даже в "оптимизированном" виде (штате), становится понятно, что российскому военному командованию стратегического уровня, в этом смысле, нужно какое-то "нетривиальное" решение.

Что касается человеческого ресурса, то здесь понятно — "мобилизацию никто не отменял", или может быть — "от частичной — к общей". И, скорее всего, так и будет. Но с ВВТ и другими материально-техническими ресурсами — немного сложнее. Надо резко и одновременно наращивать производство, или "где-то взять" нужное количество этих ВВТ.

С производством, в силу целого ряда причин, у российского командования существуют определенные трудности (чтобы не вдаваться в цифровые детали, просто отмечу — объемы и темпы производства НОВОГО ВВТ на РФ просто не соответствуют "громадью планов" российского командования в сфере развертывания новых и новых формирований).

Техники ВС РФ на их стратегические планы точно не хватит Фото: "Армия Информ"

Верно — ремонт, модернизация поврежденного ВВТ и снятого с долгосрочного хранения (другими словами, "распаковка запасов"). Все логично, стратегическим резервам — стратегические запасы.

Однако, есть нюанс. Это долго, и также не совсем соответствует темпам формирования стратегических резервов. Поэтому, что? Да, начнем наращивать темпы ремонта и восстановления ВВТ на соответствующих производствах. Для этого, их нужно модернизировать.

Вот, есть акционерное общество (АО) "163-й бронетанковый ремонтный завод", который относится к сфере деятельности — НПО "Высокоточные системы" (структурная фирма государственной российской корпорации "Ростех"). Сфера деятельности — средний и капитальный ремонт (а также, сервисное обслуживание) таких образцов ВВТ, как БМП-1, БМП-2, танков Т-72 модификаций — М, Б, Б1). Общий объем мощностей — примерно 200-220 восстановленных единиц указанного ВВТ в год.

Совет директоров принимает решение "модернизировать" производство на этом заводе, чтобы сократить технологический цикл и нарастить объем "конечной продукции" (добиться выпуска 400 единиц отремонтированного и восстановленного ВВТ в год). Выделяются соответствующие деньги, делаются "неординарные" шаги и принимаются решения (например, по созданию отдельной площадки по ремонту двигателя УТД-20 к БМП-2) и т.д. Но темпы "растут очень медленно", по целому ряду объективных и субъективных причин. И в настоящее время, позволят "существенно нарастить" объемы отремонтированного и восстановленного ВВТ на 163-м БТРЗ только до 280-300 единиц в год.

Вполне допускаю, что до конца года они там таки вырастут до запланированных показателей. Однако, еще раз, это, возможно, случится К КОНЦУ ГОДА, а не к концу весны — началу лета, как это нарисовали в своих "смелых" планах стратеги из ГОМУ российского Генштаба.

Поэтому, вывод. Когда мы в очередной раз слышим и видим "страшные" заявления каких-то иностранных "центров изучения войны", СМИ, неназванных "британских разведчиков" или каких-то других экспертов, в том числе и отечественных, о том, что вот-вот, "почти летом", враг пустит в ход свои стратегические резервы и мы, в очередной раз, все умрем, стоит всегда переспрашивать — а какие именно резервы, в каком состоянии и где враг собирается "пустить в ход".

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