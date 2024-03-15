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Мнения Российско-украинская война

В бой идут последние резервы. Как развивается ситуация на ключевых участках фронта

О стабилизации линии фронта, к сожалению, говорить не приходится, признает военный аналитик Константин Машовец. Россияне продолжают наступать, но темпы их продвижения падают и приходится бросать в бой последние резервы.

Константин Машовец
Константин Машовец
Военный эксперт
eye 69
ВСУ, артиллерия, украинская армия
Фото: Генштаб ВСУ | Украинские воины сдерживают врага везде, где это возможно
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Сначала о "модном тезисе", якобы наступление противника "почти остановлено", а линия боевого соприкосновения (фронт) стабилизируется. Я не совсем разделяю эту точку зрения. Точнее — считаю ее обнародование еще достаточно преждевременным. И, очевидно, командование противника также с ней не согласно. По крайней мере оно в течение последних суток осуществило целый ряд мер, чтобы этого не произошло. В частности:

  • на Кураховском направлении, где почти в полном составе введена в бой 20-я мотострелковая дивизия (мсд) противника из состава 8-й общевойсковой армии (ОВА), его командование, очевидно, пытается сохранить по крайней мере те темпы наступления, которые оно имело в течение последних недель. С этой целью с Покровского направления противник перегруппировал в полосу наступления этой дивизии еще один ее полк. На этот раз танковый — 10-й танковый (тп). Уже со вчерашнего утра его подразделения фиксируются севернее и северо-восточнее с.Новомихайловка, где они, во взаимодействии с 1219-м и 33-м мотострелковыми полками (мсп) этой дивизии, принимают участие в атакующих\штурмовых действиях;
  • на Краматорском направлении 6-я мотострелковая дивизия (мсд) 3-го армейского корпуса (АК) также, почти в полном составе, введена в бой. Ее 1008-й, 1194-й и 1442-й мотострелковые полки территориальных войск (мсп ТрВ) действуют в полосе от района северо-западнее Клещиевки до района восточнее Андреевки. Более того, здесь снова "всплыла" 72-я отдельная мотострелковая бригада (омсбр) того же самого 3-го АК, по крайней мере ее 2 батальона. Таким образом, можно утверждать, что и 3-й АК противника почти полностью введен в бой;
  • на Лиманском направлении противник возобновил атакующие/штурмовые действия на левом берегу Северского Донца, в Серебрянском лесничестве, в направлении на с.Григорьевка, где им были введены в бой подразделения 272-го мотострелкового полка (мсп) 47-й танковой дивизии (тд) из состава 1-й танковой армии (ТА). Вряд ли появление подразделений 1-й ТА значительно южнее полосы ее действия (Купянское направление) является случайным и носит "плановый" характер. Как по мне, противник перегруппировал на Лиманское направление "пожарную команду".

И этот перечень экстренных мер противника по продолжению наступления можно перечислять и дальше.

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Таким образом, можем сделать определенный вывод. По крайней мере, из нескольких замечаний:

  • очевидно, командование противника пытается на определенных направлениях продолжать наступление, не снижая темпы и интенсивность атакующих/штурмовых действий своих передовых подразделений;
  • очевидно, что на целом ряде направлений для этого противник УЖЕ задействовал большую часть своих тактических резервов и УЖЕ "распаковал" оперативные. Например, в полосе наступления 60-й ОМБр в районе Старомайорского в бой введены подразделения 5-й отдельной танковой бригады (отбр), которая, очевидно, до этого была одним из основных элементов оперативного резерва ГВ "Восток";
  • очевидно, что противник на отдельных ТАКТИЧЕСКИХ участках и направлениях еще продолжает продвигаться (поэтому, собственно, о "стабилизации фронта" еще говорить рано).

Но общая тенденция уже достаточно четкая: темпы падают, а для их поддержания противник уже задействует ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ силы и средства, которые явно для этого не предназначались (их главная задача, судя по всему, заключалась в "развитии наступления" после обвала системы обороны ВСУ в "глубине"). По сути, с российским наступлением сейчас происходит то же, что происходило с нашим осенью прошлого года.

Вместе с тем я не разделяю те панически-страшные "выводы и оценки", которые делают в последнее время целый ряд "экспертно-аналитических центров" на Западе (очевидно, сделанных "под впечатлением" масштабов и объемов усилий российского командования) относительно развития ситуации (в стратегическом смысле) в ближайшее время. Да, россияне еще могут наращивать усилия, для этого у них есть соответствующие силы и средства, и они это УЖЕ делают. Но, это явно приносит им не тот результат, на который они надеялись. Оборона ВСУ почему-то "катастрофически не рушится", причем ни на одном из операционных направлений.

Да, где-то что-то сдали, где-то отступили, а где-то даже удержались. Однако прорывов глубиной на десятки километров противнику достичь не удалось. Продвижение даже на пару км для противника дается ну очень недешево. В этом смысле также стоит отметить, что противник действительно сейчас формирует и разворачивает определенные так называемые "стратегические резервы". Первые из них российское командование планирует довести до состояния боевой и оперативной готовности где-то в конце весны – начале лета (в чем я очень сильно сомневаюсь, но так значится в их планах).

Поэтому главный смысл кампании 2024-го года будет определяться ответами на пару ключевых вопросов:

  • кто успеет первым — ВСУ оборудовать соответствующую систему обороны и подготовиться к стратегической оборонительной операции, или противник успеет раньше сформировать и развернуть свои стратегические резервы и применить?
  • будут ли способны, в свою очередь, Силы обороны Украины в 2024 году к ведению наступательных действий, хотя бы на оперативном уровне (а это предполагает, кстати, процесс формирования нами СОБСТВЕННЫХ стратегических резервов, в рамках чего, очевидно, нынешнему военно-политическому руководству нашего государства, так или иначе, придется пойти на целый ряд "непопулярных решений")?

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

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