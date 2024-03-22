Бессмысленное оружие России. Супербомбы ФАБ-3000 могут нести только Ту-22М3, но их будет легко сбивать

Россия угрожает засыпать чуть ли не всю линию фронта мощными бомбами ФАБ-3000. Но военный корреспондент Богдан Мирошников обращает внимание на то, что нести их смогут лишь стратегические бомбардировщики Ту-22М3, которым придется подобраться к зоне действия украинской ПВО.

Относительно серийного выпуска ФАБ-3000 с УМПК (фугасная авиабомба с универсальным модулем планирования и коррекции — Ф.) оккупантами.

Да, несомненно, выглядит это страшно, но ведь детали какие?

Сейчас есть только один носитель, способный нести бомбу — это Ту-22М3. Относительно способности Су-34 нести подобное есть сомнения. По крайней мере, пока. Потому что более 2000 кг они еще не носили на подвесах. Там явно нужна модификация, которая занимает не один день. Еще одно — дальность полета "трехтысячного" будет меньше ФАБ с УМПК 500/1000/1500. Соответственно, самолетам нужно будет подлетать еще ближе.

Поэтому, если они прямо сейчас хотят остаться без части своей стратавиации — они могут применять Ту-22М3. Это будет сбиваться.

А так, ждем Ф-16/Грипены/Миражи — это будет их работа по уничтожению носителей этого дерьма.

Будет идеально, если мы получим их раньше чем модифицируют Су-34.

На данный момент, за 2+ года войны ФАБ-3000 применялся только в Мариуполе в условиях полностью подавленной ПВО.

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