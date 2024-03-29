Три вопроса к Америке. Экс-послы США узнали, какие претензии к их стране имеет Украина

Третий и пятый послы США в Украине — Стивен Пайфер и Джон Хербст — в колонке для The Hill рассказывают о впечатлениях от недавнего посещения Киева. Их впечатлила стойкость украинцев, но главное — они узнали о претензиях к тому, что делает их страна.

На прошлой неделе у нас была возможность посетить Киев, и мы встретились со многими украинцами как внутри правительства, так и за его пределами. Мы обнаружили, что они, по понятным причинам, устали от войны, но полны решимости продолжать борьбу, полагая, что смогут победить и изгнать российских агрессоров. Мы также слышали растущее недовольство их самым важным партнером — Соединенными Штатами.

В феврале 2022 года Владимир Путин начал полномасштабное вторжение в Украину, превратив продолжающуюся российско-украинскую войну в самую крупную и кровавую в Европе со времен Второй мировой войны. Никого не должно удивлять, что украинцы устали отправлять своих мужей, сыновей, жен и дочерей месяцами на передовую.

Между тем российские ракетные атаки и атаки беспилотников переносят войну на гражданское население в городах по всей стране. Ночная атака на Киев 20–21 марта стала самой мощной за последние несколько месяцев. Большую часть той ночи мы провели в бомбоубежище, испытывая опыт, который слишком привычен для миллионов украинцев.

В то же время ничто из прежних намерений не ослабевает. Украинцы хотят победить и верят, что смогут. Действительно, они не видят альтернативы в борьбе, которую считают экзистенциальной; если они проиграют, Украины, какой они ее знали, не будет. Большинство из них хотят полной победы, то есть полного восстановления своей территории до границ, согласованных при распаде Советского Союза в 1991 году. Это включает в себя возвращение Крыма.

Мы спросили о предложениях, выдвинутых некоторыми на Западе — что Соединенным Штатам следует настаивать на переговорах, чтобы "спасти" Украину путем уступки части страны России в обмен на мир. Мало кто из украинцев проявил интерес к этому. Они указали на военные преступления, от которых пострадали украинцы во время российской оккупации, и спросили, как они могли бросить кого-то на произвол судьбы. Большинство также считало, что это приведет лишь к короткой передышке, после которой модернизированная российская армия возобновит боевые действия.

Украинские военные понимают, что 2024 год будет трудным. Они говорили о российском давлении на большей части линии фронта, особенно в Донецкой и Луганской областях. В сентябре 2022 года Путин заявил, что аннексирует эти регионы, хотя российские военные не контролируют всю их территорию.

Замедление помощи, особенно со стороны США, нанесло ущерб украинским военным операциям. Украинские офицеры описали ситуации, в которых их подразделения могут выпустить только один артиллерийский снаряд на каждые десять выстрелов россиян. У них нет средств для защиты от разрушительных атак планирующих бомб, наносимых российскими истребителями, и они обеспокоены тем, что продолжающиеся атаки российских ракет и беспилотников исчерпают возможности противовоздушной обороны.

Чиновники Министерства обороны Украины отслеживают планы России по созданию новых боевых формирований и вероятную мобилизацию живой силы теперь, когда Путин добился дальнейшего пребывания у власти. Они полагают, что Кремль сохраняет более широкие амбиции в Украине, включая захват Харькова, Одессы и Киева.

Несмотря на это, украинские чиновники не проявляют признаков отчаяния. Они укрепляют свои оборонительные позиции и спешат применять на местах инновационные технологии, такие, как передовые дроны. Они задаются вопросом, есть ли у русских в настоящее время возможность совершить крупный прорыв на местах. Многие украинцы по-прежнему уверены, что, имея достаточно оружия и боеприпасов, смогут обратить вспять достижения России за последние два года.

Выражая благодарность за помощь США, украинские официальные лица и другие люди в Киеве ясно выразили свое раздражение по трем пунктам.

Во-первых, поскольку НАТО планирует провести саммит в Вашингтоне в июле 2024 года, украинцы хотят получить четкое послание об их принятии в Альянс, а в идеале — приглашение. Они обращают особое внимание на то, что Соединенные Штаты имеют самый важный голос в НАТО. Конечно, украинцы борются за выживание своей страны, но они видят в этой борьбе также защиту НАТО и Европы от российской угрозы, которая выходит за пределы Украины.

Во-вторых, неспособность Конгресса принять законопроект о дополнительной помощи Украине вызвала разрыв в потоке американской помощи, что оказало влияние на поле боя. Это отражается, среди прочего, на увеличении потерь среди украинцев. Украинцы стали осведомлены о том, как работает Палата представителей, в том числе о роли спикера и петиций, но их разочарование ощутимо.

В-третьих, советник по национальной безопасности США Джейк Салливан посетил Киев на прошлой неделе и оставил украинцев явно недовольными его просьбой прекратить нападения на нефтеперерабатывающие заводы в России. Украинцы с некоторым раздражением принимают ограничения в использовании предоставленного США оружия целями на территории Украины. Все равно, Украина использует дроны отечественного производства для атак на российские нефтеперерабатывающие заводы, которые являются законными военными целями. На данный момент они нанесли удары по объектам, производящим от семи до восьми процентов российских нефтепродуктов, и многие другие находятся в пределах досягаемости украинских дронов.

Есть вопросы по поводу обоснования требования прекратить нападения на нефтеперерабатывающие заводы, которые, как сообщается, были связаны с ценами на нефть. Россия в основном экспортирует сырую нефть, а не нефтепродукты; поэтому неясно, как сокращение мощностей нефтеперерабатывающих заводов России повлияет на экспорт нефти. Как выразился один высокопоставленный украинский чиновник, "перестаньте говорить нам, чтобы мы не поражали цели в России".

Мы покинули Киев, вдохновленные стойкостью, мужеством и неизменной убежденностью украинцев в том, что они могут победить одну из крупнейших военных держав на планете. У Соединенных Штатов есть жизненно важный национальный интерес в успехе Украины. Если бы Путин и Кремль воодушевились победой на Украине, они представляли бы гораздо большую угрозу для остальной Европы. Администрация Байдена и Конгресс должны действовать без промедления, чтобы помочь украинцам одержать победу.

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