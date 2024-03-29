Как спасти Харьков: Европа знает рецепт, но боится обидеть Россию

Понятно, как действовать, чтобы предотвратить варварские обстрелы Харькова, пишет военный аналитик Алексей Копытько. Нужно лишь западное оружие и политическая воля союзников, которые должны понять, что Харьков — тоже Европа.

До 2022 года Харьков входил в число 20-ти крупнейших городов Европы по числу официально зарегистрированного населения — 1,4 млн+ человек. Реальное население было ближе к 2 млн.

Среди не-столиц в Европе больше Харькова были только Стамбул, Санкт-Петербург, Гамбург, Барселона и Мюнхен. Собственно, Харьков находился между Мюнхеном и Миланом.

Когда Россия стреляет по Харькову, я пытаюсь момент сравнения упоминать для наглядности. Потому что Харьков — это непонятно, а Барселона — понятно.

Так вот. Если обозначить на карте рубеж, куда были прилеты, то минимум треть Харькова (Барселоны, Милана, Мюнхена) может быть превращена в руины с территории РФ без применения крылатых/баллистических ракет.

Боеприпас, которым Россия тренируется убивать детей в Харькове, пока еще сыроват, но обладает большей разрушительной силой по сравнению с С-300 и — главное — через время (месяцы) может производиться в товарных количествах.

Меры для нейтрализации понятны. Первое — это удары по пусковым на территории РФ. Второе — это средства против российской тактической авиации. И одного, и второго достаточно у наших партнеров. Более того, часть средств уже передана и освоена украинской армией, но есть бан на использование по территории России.

Дело за малым — политическое решение. Все, кто уклоняются от принятия такого решения, содействуют Кремлю в уничтожении Харькова и кличут беду в Европу.

Закончится это тем, что российские бомбы начнут падать на города ЕС и НАТО. Потому что Кремль совершенствует свое оружие в боевых условиях, пока западные страны чешутся. Плюс демонстрация страха — лучшая провокация для Кремля.

Если Путин может безнаказанно разрушать один из крупнейших городов Европы, вопрос времени, когда он решит идти дальше.

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