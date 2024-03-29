Угроза для Краматорска и Славянска: что войска РФ способны сделать на этом направлении

Одним из возможных направлений летнего наступления РФ может стать Славянско-Краматорское. Военный аналитик Константин Машовец оценивает возможности врага, выявляя существенные трудности в реализации такой задачи.

Вероятным, как по мне, операционным направлением наступления противника в течение лета — осени 2024-го года может стать условное Славянско — Краматорское направление.

Исходя из формальных, полуофициальных "целей войны", которые периодически вбрасывает в информационное пространство Кремль, они "стремятся защитить народ Донбасса". То есть, по крайней мере, формально — выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей Украины.

С этой точки зрения, на данный момент, Славянско-Краматорская агломерация остается единственной более-менее крупной городской агломерацией Донбасса под контролем Украины.

Иными словами, исходя даже из политической целесообразности, пуйлу "надо брать" города Славянск и Краматорск, чтобы формально аргументировать решение многолетней кровавой бойни в Украине.

Конечно, с реальными стремлениями кремлевского режима в войне в Украине, это — лишь повод. Но, если немного спуститься вниз, на военно-стратегический уровень, то смысл и логика таких действий будет также вполне понятной.

Возможное занятие противником района городов Славянск и Краматорск, очевидно, в этом смысле, резко ухудшит положение СОУ как в Харьковской области, так и по дирекции Павлоград — Днепр. То есть, сделает дальнейшие перспективы ведения войны Украиной в целом — достаточно сложными.

Однако, оценивая перспективы противника относительно возможности спланировать, организовать и провести значительную по масштабам оперативно-тактическую наступательную операцию именно на этом направлении, надо учесть целый ряд факторов, непосредственно влияющих на эти возможности нашего врага.

Их возможно, условно, поделить на две большие группы — факторы общего (стратегического) характера и факторы, которые определяются конкретной обстановкой на данном направлении.

К первой группе относятся:

ситуация с формированием и развертыванием стратегических резервов противника. Я уже писал о них, поэтому более подробно останавливаться на этом не буду. Если коротко, то ситуация с этим у врага достаточно, скажем так, сложная. В первую очередь, с "техническим фактором", и соответственно с — "сроками и сроками". Вполне возможно, что "принять участие" в наступательной операции смогут далеко не все стратегические резервы противника;

очевидно, также, военно-политическому руководству РФ пока не удается полностью и "окончательно" остановить военно-техническое сотрудничество Украины с рядом ее стран-союзников, как предпосылку их "успешного большого наступления" этим летом. Хотя, конечно, значительные сложности в отношениях с главным нашим союзником (США) Кремлю таки удалось создать;

сорвать процесс дальнейшего мобилизационного развертывания украинской армии как фактор предварительного снижения способности ВСУ оказывать эффективное сопротивление на определенном направлении(ах) Кремлю также полностью не удалось, хотя ну-у очень значительные препятствия в этой сфере он таки создал. Не в последнюю очередь, из-за значительного табунка "кротов" и скрытых "воздыхателей Кремля", которым удалось окопаться в отечественных структурах и формированиях, имеющих прямое отношение к мероприятиям мобилизационного развертывания в Украине. Еще один фактор — достаточно странная позиция нашего высшего военно-политического руководства государства в этом вопросе, которое явно "профилонило все сроки", шевелиться здесь нужно было скорее и активнее;

очевидно, что в смысле оперативного развертывания своих стратегических резервов (которые еще надо "доформировать" должным образом) на этом направлении и в целом, подготовки будущего района действий к собственной крупномасштабной наступательной операции, командование войск противника столкнется с определенными сложностями. Существующая у него на сегодняшний день система управления (в первую очередь, на оперативном уровне) явно не соответствует будущим задачам (об этом поговорим чуть ниже). Тем более, что само сосредоточение и развертывание наступательных группировок не такая легкая задача, как некоторым кажется на первый взгляд;

также очевидно, что гипотетическая наступательная операция в сторону Славянска и Краматорска должна быть "увязана" с целым рядом других шагов на стратегическом уровне. Ведь сама по себе она вряд ли будет способна коренным образом переломить ход войны. Поэтому ее влияние и последствия, в этом смысле, противнику нужно будет "значительно расширить". В первую очередь, вписав ее в свое стратегическое планирование (иными словами — врагу нужно будет ЗАДАННО определиться с тем — для чего он ее будет проводить, какие действия он осуществит в рамках этого наступления на ДРУГИХ направлениях и что он будет делать после ее "условно удачного" завершения в смысле своей общей стратегии ведения войны). Портосовский подход — "я дерусь, потому что я дерусь", здесь явно не сработает. Враг уже был "под Славянском", занимая Изюм, и попытка "взять Славянск" нахрапом только потому, что "так надо", уже закончилась для него Харьковским погромом. Именно нежелание (ну, или неумение) увязывать смысл своих действий на одних операционных направлениях с действиями на других и ведет к такого рода "погромам"...

Для Славянско-Краматорского направления это становится еще более актуальным, поскольку очевидно, что такого рода операция потребует достаточно высокого уровня взаимодействия между, по крайней мере, двумя группировками войск противника — "Запад" и "Юг" (ведь операция явно будет происходить\если будет на их смежных флангах), при этом главные силы ГВ "Юг" оперируют значительно южнее указанного направления (как раз на Кураховско-Угледарском).

Теперь, относительно конкретной ситуации на данном направлении.

Первым, и на мой взгляд, определяющим фактором является существование Северского выступа (ну, или плацдарма, если кому-то так больше нравится) ВСУ. Иными словами, приступить к практическому решению задач на Славянско-Краматорском направлении противник без предварительного решения "проблемы Северского выступа" просто не сможет. В этом, собственно, и заключается главное отличие этого направления от Кураховско-Угледарского. Пока передовые подразделения ВСУ находятся в 8-и км от западной окраины г.Лисичанск, удерживают район г.Часов Яр, Константиновка и рубеж Лиман — Ямполь, "брать" Краматорск или Славянск противник явно не может...

То есть, у командования противника есть два пути (метода) проведения наступательной операции в сторону Славянска и Краматорска — сделать проблему ликвидации Северского выступа частью ее общего плана (и соответствующим образом действовать поэтапно, сначала ликвидировав его), ну или попробовать не обращать внимания на это и наступать через Лиман и Константиновку, обходя агломерацию с севера и юго-востока и надеясь отрезать наши войска в Северском выступе "чуть позже".

На данный момент, противник силами группировок войск (ГВ) "Запад" и "Юг" пытается, по сути, создать удобные предварительные условия для обоих вариантов:

ведет наступление на Лиманском направлении войсками (силами) 20-й и 25-й общевойсковых армий (ОВА), надеясь, очевидно, не только вытеснить наши войска западнее р.Ч.Жеребец, но и "зачистить" все Серебрянское лесничество;

настойчиво силами ГВ "Юг" (2-й и 3-й АК + 98-я воздушно-десантная дивизия\вдд) пытается пробиться в г.Часов Яр и в сторону Константиновки.

На сегодняшний день, противник еще очень далек от достижения этих "промежуточных" результатов. Бои на нашем плацдарме р.Ч.Жеребец и западнее и юго-западнее г.Бахмут носят "крайне ожесточенный характер". Темпы продвижения передовых подразделений противника на указанных направлениях таковы, что надеяться на то, что они "успеют в установленный срок" (то есть, за определенное время ДО начала оперативного развертывания своих наступательных группировок), противник пока не может.

По сути, сейчас командование противника (ГВ "Запад" и "Юг") пытаются занять наиболее удобные районы оперативного развертывания своих будущих наступательных группировок для проведения гипотетической Славянско-Краматорской наступательной операции. Примерно это:

Зеленая Долина — Колодези — Лиман — Дробышево (для северной фазы);

Стенки — Новодмитровка — Константиновка — Осиково (для южной фазы)

Но это ему, пока что, не удается...

Выйти в указанные районы и взять их под свой контроль противник, пока что, не может...

Насколько я понимаю, в смысле проведения любых наступательных действий в сторону Краматорска и Славянска, у командования противника существует и так называемый "упрощенный", ну или "альтернативный" план.

Его смысл заключается в постепенном вытеснении наших войск с самого Северского выступа (выход на рубеж Северск — Звановка с востока и юго-востока).

Над этим сейчас "работают" части и подразделения 106-й воздушно-десантной дивизии (вдд) противника, а также его 2-го армейского корпуса (АК) из состава 8-й ЗВА. Их последние попытки наступать на с.Выемка, по дирекции Золотаревка — Верхнекаменское, а также "зачистить" Белогоровку (верхн.) явно об этом свидетельствуют.

С одновременным прорывом в сторону г.Лиман с востока и северо-востока, над чем сейчас "работают" войска 20-й и 25-й ОВА из состава ГВ "Запад".

Я так понимаю, что, по мнению российского командования, это также "существенно его приблизит" к Славянску и Краматорску и создаст удобные "стартовые" условия для организации и проведения более широкого наступления в указанном направлении.

Еще одним решающим фактором для противника в проведении гипотетической наступательной операции на Краматорско-Славянском направлении станет определение ее размаха и "глубины охвата".

И понятно, почему именно — это существенно повлияет на объем и размер наступательных группировок, которые нужно будет развернуть в соответствующих районах.

Российские войска тренируются Фото: РИА Новости

В этом смысле существует 2 варианта.

Так сказать, программа "максимум", с попыткой максимально широко охватить (обойти) район Краматорско-Славянской агломерации — через Константиновку и Дружковку с юга и Святогорск и Лиман с севера.

Ну и программа "минимум" — просто "ломиться" вдоль дороги Е-40 через Приволье и Никаноровку в сторону Краматорска, а также зачистить все Серебрянское лесничество и попытаться взять Ямполь и выйти на Северск с севера.

Оба варианта потребуют сосредоточения наступательных группировок разного объема и размера.

Если во втором случае можно будет ограничиться 1-2 мотострелковыми дивизиями (мсд), которыми надо будет усилить 25-ю ОВА и одной ОВА, которую нужно будет развернуть в полосе наступления северной части ГВ "Юг", то в первом, по опыту Бахмутской и Авдеевской операций, нужно будет ДОПОЛНИТЕЛЬНО, как минимум, 2-3 общевойсковых армии и еще предусмотреть определенные войска (силы), например в виде 1-2 мсд (ну или целого АК) для обеспечивающих действий в юго-западном направлении...

Я, конечно, допускаю, что противник "какие-то" стратегические резервы наштампует до лета, но, еще раз повторюсь — не факт, что они в полной мере приобретут боевые и оперативные возможности. И потом, надо учесть, что и на других операционных направлениях — вряд ли наступит "благодать и благолепие"...

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