Не на Харьков и не на Киев: куда будет наступать РФ в ближайшие недели

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Оценка возможных (гипотетических) вариантов действий вражеского войска, в течение летне-осенней кампании 2024-го года. Попробуем понять — ГДЕ?

Я вполне могу разделять ту точку зрения, что если сами россияне сказали "на Харьков", или даже "на Киев", то, собственно, так и будет.

Могу, но не разделяю.

При планировании и организации более-менее масштабной наступательной операции (по крайней мере, оперативного уровня), очевидно, командование противника будет вынуждено так или иначе учесть целый ряд ОБЪЕКТИВНЫХ факторов, о которых, те люди, которые продолжают утверждать, что будет именно "на Харьков" или "на Киев", задумываются мало, или вообще — не задумываются:

например, о разнице в размере нужных (даже расчетно) войск\сил для организации и проведения наступления, например, на Торецк и на тот же Харьков;

надо просто сесть и подумать — если для того, чтобы взять Авдеевку, вам нужно перегруппировать (сосредоточить) ДОПОЛНИТЕЛЬНО две общевойсковые армии (ОВА) + почти в полном составе отдельную танковую дивизию, не считая кучу других, более мелких формирований, то сколько войск вам потребуется сосредоточить для наступательной операции на Харьков? С другой стороны, даже если как-то так, будто вы факир-фокусник, сможете где-то у себя "в рукаве" найти такого рода "стратегический сюрпрайз", то вполне серьезно встанет вопрос — как этого стратегического и заранее откормленного "кролика" запихнуть НЕЗАМЕТНО в рукав или цилиндр? Другими словами, каким образом провести процесс оперативного развертывания соответствующих наступательных группировок НЕЗАМЕТНО для противника и так, чтобы не вызвать у него преждевременной настороженности?

кроме этого, при выборе будущего операционного направления (зоны) для своего наступления надо учесть еще целую кучу факторов — от очертаний линии фронта (удобные\неудобные), до условий и собственной способности обеспечить осуществление полноценного материально-технического обеспечения (МТО) наступающих группировок всеми видами довольствия (возможности создать соответствующий ЗАПАС предметов МТО), пусть даже в минимально-необходимых объемах, и инженерного обустройства местности. Учитывать потребуется многое — погоду, рельеф местности в полосе будущего наступления, наличие и плотность гражданского населения и т.д. А главное — возможные варианты и способы противодействия со стороны противника (ВСУ), который, конечно, также не будет меланхолично наблюдать за процессом вашего оперативного развертывания.

Именно с учетом этого и стоит поставить себя на место командования противника и попытаться определить его логику принятия соответствующих решений. Отказывать противнику в такого рода способности, считая, что он принимает соответствующие решения, как ему заблагорассудится, или "исключительно из политических соображений", как по мне — не очень разумный способ определения смысла и содержания его дальнейших действий.

Ниже я попробую привести по крайней мере два операционных направления, которые в этом контексте, на данное время, я считаю наиболее вероятными направлениями проведения противником наступательных действий соответствующего уровня.

На мой взгляд, это:

условное Краматорско-Славянское направление;

условное Кураховско-Угледарское направление.

Конечно, оба имеют, как "+", так и "-" в этом отношении.

Однако, прежде чем мы их оценим, попробуем понять более "общие" стратегические основания рассматривать именно их:

оба гипотетических направления укладываются в общую "стратегическую" концепцию ведения войны нынешним кремлевским режимом, более-менее внятно им артикулированную — выход на административные границы Донецкой и Луганской областей Украины (относятся именно к Восточной операционной зоне);

на этих направлениях УЖЕ развернуты в составе группировок войск (УВ) противника "Запад", "Центр" и "Юг" большая часть всей "Объединенной группировки ВС РФ на юго-западном ТВД" войск\сил). Суммарно, это 279-280 тысяч в\сил, что, в свою очередь, влечет за собой целый ряд "бонусов и плюшек" для противника, в смысле планирования, подготовки и организации будущих наступательных операций, по крайней мере оперативного уровня;

разгром группировок ВСУ на этих направлениях способен привести противника "на ближние подступы" с востока к ключевому "треугольнику" Днепр — Павлоград — Запорожье, что в стратегическом смысле не может не повлиять на дальнейшую способность Украины вести войну. И соответственно, приблизить Кремль к "промежуточной" цели войны на данном этапе — получение временного перемирия на выгодных для него условиях. В отличие от гипотетического "освобождения Харькова", при осуществлении которого, вполне возможно и "надорваться", учитывая тот объем и размер войск (сил), который потребуется для этого задействовать.

Теперь, конкретно, относительно направлений

Ликвидация Кураховско-Угледарского выступления (плацдарма) ВСУ потребует от противника решения по крайней мере двух предыдущих задач — продвинуться собственно в район Курахово, а также сосредоточить в полосе 29-й ОВА (примерно, район Новомайорское — Шевченко — Петровка — Евгеновка) ЕЩЕ ОДНУ наступательную группировку. Причем, в объеме — не менее армейского корпуса (АК), а по трезвой оценке — не менее еще одной общевойсковой армии.

На данном этапе, очевидно, противник УЖЕ частично решает эти задачи. В частности, его 8-я ОВА, силами 1-го АК, 20-й и 150-й мотострелковых дивизий (мсд), при действенном участии дополнительных сил и средств — 155-й отдельной бригады морской пехоты (обр МП) и 39-й отдельной мотострелковой бригады (омсбр) 68-го АК настойчиво пытается пробиться по направлению Марьинка — Георгиевка (в общей дирекции на Курахово) и существенно сократить этот плацдарм ВСУ с полуночи (через Победу, вдоль дороги Марьинка — Угледар) и по направлению Новомихайловка — Константиновка.

Под Угледаром россияне уже пытались наступать... Фото: Радио Свобода

Текущий смысл этих действий вполне понятен — заставить украинские войска отойти ЗА дорогу Марьинка — Угледар на всей ее протяженности. Однако, как по мне, не вызывает сомнения тот факт, что в случае достижения противником упомянутых мною предыдущих целей (особенно, относительно прорыва в район Курахово), российское командование, очевидно, начнет рассматривать на этом направлении возможности и шансы проведения "более глубокой" операции... например, через район с.Успеновка.

Причем, очевидно, что активные действия именно на этом направлении для противника носят "остро-актуальный" характер. Дальнейшее "нависание" этого плацдарма ВСУ над коммуникациями по дирекциям Донецк — Мариуполь, Донецк — Волноваха (и соответственно, существование возможности наносить по ним поражения, включая собственно г.Мариуполь, расстояние от передовых позиций ВСУ до его северной окраины составляет где-то 63-65 км и г.Волноваха, соответствующий показатель — 16-17 км, достаточно широким спектром огневых средств) ну-у очень "не нравится" противнику.

Поэтому, необходимость проводить активные, наступательные действия именно на этом направлении для него является насущной.

В свою очередь, в смысле процесса оперативного развертывания наступательных группировок это направление является достаточно удобным, конечно, до определенной степени (особо скрыть его — не получится, местность, как на переднем крае, так и в тактическом и оперативном тылах — достаточно открытая и соответственно, "подвержена высокоточным ударам противника дальнобойными средствами").

Но, в плане наличия удобных коммуникаций (в том числе, рокадных, для осуществления маневра по фронту и перегруппировок), а также всестороннего подвоза и накопления предметов МТО, включая морской вариант, через порты Мариуполя и Бердянска — существует достаточно разветвленная сеть.

Более того, противник имеет возможность проводить процесс оперативного развертывания своих наступательных группировок на этом направлении, опираясь на первую позицию своего главного рубежа обороны, который протянулся от Новопетриковки до Волновахи и от Волновахи до Александровки.

Единственная, но достаточно весомая сложность — что возить все это будет приходиться преимущественно автотранспортом, железнодорожной сети здесь мало, и направления ее функционирования — достаточно ограничены, и преимущественно, она также "подвержена возможности ударов противника дальнобойными средствами".

Основные узловые пункты МТО противника в этом смысле — Докучаевск, Волноваха, Старобешево, Петровский район г. Донецка, Егоровка.

Теперь, относительно оценки/расчета объема необходимых войск (сил) для выполнения этой задачи (выход на рубеж Дачное — Шахтерское).

Как по мне, противнику, по крайней мере исходя из опыта прошлых "операций" российского командования, нужно будет создать ДОПОЛНИТЕЛЬНО (к войскам, уже развернутым на этом направлении 8-й и 29-й ОВА с приданными силами и средствами) 2 группировки.

Примерно, в общевойсковую армию (конечно, в нынешнем, современном российском понимании этого термина) каждое.

Для этого существует на сегодняшний день, по трезвой оценке, ровно 2 способа:

перегруппировать на это направление соответствующий объем войск с другого направления, то есть из состава УЖЕ действующего стратегического УВ ВС РФ (как это было в случае с Авдеевкой);

или воспользоваться стратегическими резервами, которые сейчас "только формируются и разворачиваются", и вопрос с РЕАЛЬНЫМИ сроками приобретения ими боевых и оперативных возможностей, скажем так, выглядит, мягко говоря, дискуссионно.

Как по мне, первый вариант более реалистичен, чем второй.

Главным образом из-за главного фактора — времени.

В этом смысле, он гораздо короче, более эффективный и позволяет задействовать меньший объем сил и средств, чем второй (что, в свою очередь, позволит использовать и те же самые стратегические резервы, но не в полном объеме\что сделать достаточно сложно, а частично).

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