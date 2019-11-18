Кремль подтвердил участие Путина в нормандском саммите 9 декабря

Президент России Владимир Путин примет участие в саммите "нормандской четверки" 9 декабря в Париже.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Нормандский формат" запланирован на 9 декабря, это действительно так, подготовка ведется и уже вступила в завершающую стадию", – сказал Песков.

Он уточнил, что 18 ноября Путин проведет международный телефонный разговор. Он не назвал, кто станет собеседником российского лидера, но заметил, что разговор "будет во многом связан с подготовкой к "нормандскому формату".

Кроме того, Песков отказался давать прогнозы относительно итогов саммита в "нормандском формате".

Как ранее сообщал Фокус:

15 ноября в Киеве, Париже и Берлине сообщили, что встреча нормандской четверки состоятся 9 декабря в столице Франции.