ВАКС арестовал все имущество Дубневича, – СМИ

Высший антикоррупционный суд арестовал все имущество народного депутата Ярослава Дубневича.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник.

По словам источника, заседание антикоррупционного суда, на котором было арестовано имущество Дубневича, проходило в закрытом режиме.

"Это означает, что решение суда является засекреченным", – сказал источник.

Дубневича подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Ему вменяют нанесение убытков государству в размере 93,277 млн гривен.

По версии следствия, будучи депутатом восьмого созыва и председателем Комитета ВР по вопросам транспорта, Дубневич вместе с сообщниками разработал схему по согласованного завышения цены при реализации стрелочной продукции для филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця".

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