Есть такое слово "забобоны": Зеленский не будет бриться до возвращения кораблей в порт

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет бриться до того момента, когда Россия вернет захваченные украинские корабли. Об этом сообщил Зеленский на встрече с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

По словам Зеленского, он явился на встречу с премьер-министром Чехии небритыми не просто так.

"Есть такое прекрасное украинское слово "забобони". Сейчас я жду кораблей, когда они вернутся, я побреюсь", – объяснил Зеленский.

Также он добавил, что украинская власть каждый день решает вопросы и делает шаги, которые "приближают нас к возвращению всего того, что принадлежит Украине".

Кроме этого, президент добавил, что вопрос с возвращением Донбасса необходимо решать дипломатическим путем, который начинается с переговоров.

"Нормандский формат – это прежде всего переговоры на наивысшем уровне. Поэтому мы очень ждали этой встречи, и сейчас очень серьезно к ней готовимся", – добавил президент.

"Я хотел бы реальных результатов, каждый день мы можем говорить о прекращении войны на Донбассе, но мы не можем просто об этом говорить, нужно договариваться", – подытожил он.

Стоит подчеркнуть, что ранее Зеленский носил на руке браслеты с именами пленных моряков, до того, как они вернулись в Украину.

Ожидается, что освобожденные корабли должны вернуться в украинские порты 20−21 ноября.

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