В НАТО связывают возвращение кораблей с выполнением Минских соглашений
Возвращение Украине захваченных кораблей может в положительном ключе повлиять на выполнение Минских соглашений.
Об этом на пресс-конференции заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Укринформ.
"Возвращение захваченных украинских кораблей – это то, что РФ должна была давно сделать, ведь они не имели права захватывать эти корабли... Это также соответствует международным обязательствам России. Думаю, это хорошая новость", – заявил Столтенберг.
По его словам, такие действия российской стороны могут "помочь достичь определенного прогресса в выполнении Минских соглашений" и поддержать "нормандские" инициативы.
Также Столтенберг добавил, что министры иностранных дел стран-членов НАТО завтра обсудят указанные вопросы.
Как ранее сообщал Фокус:
- 18 ноября МИД РФ заявило, что Россия передала Украине захваченные катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу". ВМС Украины подтвердило получение суден.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что передача захваченых кораблей "не связана с решением трибунала".
- Тем не менее, глава Минобороны Андрей Загороднюк назвал возврат Россией кораблей выполнением решения Морского трибунала.