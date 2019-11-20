Зеркаль объяснила, почему отказалась от должности замглавы АП

В мае замминистра иностранных дел Елену Зеркаль назначили замглавы ОП, но без ее ведома.

Об этом Зеркаль рассказала в интервью Bihus.Info.

По ее словам, во время инаугурации она общалась с командой президента Владимира Зеленского и поняла, что не с может с ней работать.

"И в то время, когда я об этом говорила, вышел указ. Указ вышел до того момента, как со мной поговорили... Потом мы поговорили и он исчез, я осталась в МИД", – рассказала замминистра.

Также Зеркаль подтвердила свое заявление об уходе из МИД.

"На этой неделе я выполню свое последнее задание – проведу процессуальное слушание в Гааге по новому арбитражу по нашим военным кораблям. И все, как я и обещала", – заявила дипломат.

Свое решение она аргументировала тем, что "не может противостоять (РФ, – ред.), будучи дипломатом внутри МИД, которое выполняет решения президента".

"С точки зрения "дружить с РФ", я не тот персонаж, который про дружбу. Я все-таки "файтер". Я тот, кто ведет переговоры и представляет позицию, отличную от видение россиян", – пояснила Зеркаль.

Как ранее сообщал Фокус:

Однако позже указ о назначении одной из них – Елены Зеркаль – пропал с сайта АП.