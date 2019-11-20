РФ угробила украинские корабли. Поснимали даже розетки и унитазы, – командующий ВМСУ

К 16:00 буксиры с украинскими кораблями только подойдут к территориальным водам Украины.

Об этом в комментарии 4 каналу рассказал командующий ВМСУ Игорь Воронченко.

"Где-то к 16 часам будут... Это идет буксировка, скорость очень маленькая, своим ходом они не идут - россияне их угробили", – рассказал Воронченко.

По его словам, на кораблях даже поснимали плафоны, розетки и унитазы.

"Так что мы сейчас покажем варварское отношение россиян", – добавил Воронченко.

Как ранее сообщал Фокус:

18 ноября МИД РФ заявило, что Россия передала Украине захваченные катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу". ВМС Украины подтвердило получение суден.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что передача захваченых кораблей "не связана с решением трибунала".