Труба назвал аудиозаписи в Telegram "фейками" и заверил, что "они его не сломали"

Проверку подлинности аудиозаписей, которые появились в Telegram на канале "Трубу прорвало", могут провести в рамках уже открытого дела о прослушке в кабинете директора ГБР.

Об этом на пресс-конференции заявил генпрокурор Руслан Рябошапка.

"[21 сентября] открыто дело о законности прослушки. Возможно, в его ходе проверят и аутентичность записей и событий, которые были с ней связаны", – заявил Рябошапка.

В то же время, генпрокурор подчеркнул, что для полноценной проверки должны присутствовать носители и оригиналы записей, а их в распоряжении ГПУ пока нет.

Также он добавил: проверка не может быть основанием для его временного отстранения с должности главы ГБР.

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Сам директор ГБР Роман Труба сразу же заявил, что аудиозаписи – "фейк и провокация", которые он не будет комментировать.

"Они меня не сломали. Я знал, что они возможны еще намного раньше. Я не буду комментировать никаких фейков и провокаций. Подавать в отставку не буду", – заявил он.

По словам Трубы, сейчас в бюро активно работают над делом о прослушке в его кабинете и в ближайшее время журналисты узнают о результатах этого расследования.

На канале "Трубу прорвало" наизвестные выложили аудизаписи с голосом, похожим на голос Трубы. В постах утверждается, что Труба обсуждал в т.ч. с главой ОП Андреем Богданом дела по пятому президенту Петру Порошенко.

Кроме того, на канале выложены записи разговоров Трубы о закрытии дела некачественных спальников в ВСУ, остановке обысков на предприятиях бизнесмена Константина Жеваго, пленках судьи Павла Вовка и деле против бывшей главы Минздрава Ульяны Супрун.

"Мы хотим жить в правовом государстве и серьезно считаем, что из этой истории президент и граждание должны сделать соответствующие выводы", – написано в одном из постов на канале.

Как ранее сообщал Фокус:

21 сентября в рабочем кабинете Директора Государственного бюро расследований Романа Трубы нашли аппаратуру для прослушивания, которая была вмонтирована в вентиляционную систему.

Пресс-секретарь Государственного бюро расследований Анжелика Иванова заявила, что обнаружение аппаратуры для прослушивания в кабинете Трубы может навредить ходу досудебных расследований.