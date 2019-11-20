Труба назвал аудиозаписи в Telegram "фейками" и заверил, что "они его не сломали"
Проверку подлинности аудиозаписей, которые появились в Telegram на канале "Трубу прорвало", могут провести в рамках уже открытого дела о прослушке в кабинете директора ГБР.
Об этом на пресс-конференции заявил генпрокурор Руслан Рябошапка.
"[21 сентября] открыто дело о законности прослушки. Возможно, в его ходе проверят и аутентичность записей и событий, которые были с ней связаны", – заявил Рябошапка.
В то же время, генпрокурор подчеркнул, что для полноценной проверки должны присутствовать носители и оригиналы записей, а их в распоряжении ГПУ пока нет.
Также он добавил: проверка не может быть основанием для его временного отстранения с должности главы ГБР.
Сам директор ГБР Роман Труба сразу же заявил, что аудиозаписи – "фейк и провокация", которые он не будет комментировать.
"Они меня не сломали. Я знал, что они возможны еще намного раньше. Я не буду комментировать никаких фейков и провокаций. Подавать в отставку не буду", – заявил он.
По словам Трубы, сейчас в бюро активно работают над делом о прослушке в его кабинете и в ближайшее время журналисты узнают о результатах этого расследования.
На канале "Трубу прорвало" наизвестные выложили аудизаписи с голосом, похожим на голос Трубы. В постах утверждается, что Труба обсуждал в т.ч. с главой ОП Андреем Богданом дела по пятому президенту Петру Порошенко.
Кроме того, на канале выложены записи разговоров Трубы о закрытии дела некачественных спальников в ВСУ, остановке обысков на предприятиях бизнесмена Константина Жеваго, пленках судьи Павла Вовка и деле против бывшей главы Минздрава Ульяны Супрун.
"Мы хотим жить в правовом государстве и серьезно считаем, что из этой истории президент и граждание должны сделать соответствующие выводы", – написано в одном из постов на канале.
Как ранее сообщал Фокус:
- 21 сентября в рабочем кабинете Директора Государственного бюро расследований Романа Трубы нашли аппаратуру для прослушивания, которая была вмонтирована в вентиляционную систему.
- Пресс-секретарь Государственного бюро расследований Анжелика Иванова заявила, что обнаружение аппаратуры для прослушивания в кабинете Трубы может навредить ходу досудебных расследований.
- Позже СМИ сообщили, что подслушивающую аппаратуру в кабинете директора ГБР Романа Трубы могло организовать НАБУ.