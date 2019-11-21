Иванисов намерен доказать, что он не насильник, – Арахамия

Народный депутат Роман Иванисов приостановил свое членство во фракции "Слуга народа", но может вернутся, если подтвердит свою невиновность. Об этом на брифинге рассказал глава Давид Арахамия.

"Мы договорились с ним, что он по личной инициативе выходит из фракции и партии. Если он это опровергнет, и вся страна увидит, что это фейк, мы его заберем назад. Если это подтвердится, пускай идет по своим делам, куда заблагорассудится", - сказал Арахамия.

По его словам, Иванисов отрицает наличие судимости. Он направил своего помощника в мариупольскую колонию, который должен подтвердить в архивах, что нардеп никогда не отбывал наказание в этой ИТК. По его словам, в 1990-х годах вся документация хранилась только в бумажном виде и быстро получить подтверждение или опровержение не получится.

При этом Иванисов утверждает, что информация о судимости - вброс "ровенских авторитетов", связанных с нелегальной добычей янтаря.

"Представьте себе, как Иванисов себя чувствует. Если это фейк, – а его кто-то насильником называет, - и это не подтвердится, будет очень обидно. Если не фейк – тогда мы говорим: господин Иванисов, со "Слугой народа" вам не по пути", – добавил Арахамия.

В таком случае партия будет настаивать, чтобы Иванисов сложил мандат, хотя юридически заставить его отказаться от полномочий депутата невозможно.

"С точки зрения закона, даже если эта информация правдива, он по закону отбыл (наказание, -- ред.) и сейчас имеет право быть депутатом. Но это этический вопрос. По закону он имеет 100% право оставаться депутатом. Но по этическим - не может, в частности в "Слуге народа", - отметил Арахамия.

Напомним, 18 ноября экс-нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук сообщил, что в 1996 году Иванисов был осужден на 2 года и 6 месяцев тюрьмы за изнасилование несовершеннолетней. Наказание он отбывал в Мариупольской ИТК. Генпрокурор Руслан Рябошапка сначала подтвердил начилие погашенной судимости у нардепа, но потом в ГПУ уточнили, что .проверка в отношении Иванисова еще продолжается.

Отметим, глава Офиса президента Андрей Богдан ранее говорил, что список "Слуги народа" - это "срез общества", поэтому во фракции есть "сумашедшие, психически больные люди".

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